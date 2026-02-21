L’Allianz Stadium di Torino si prepara ad accogliere la sfida tra Juventus e Como, valevole per la 26ª giornata della Serie A 2025/26. Il fischio d’inizio è fissato per venerdì 21 febbraio alle ore 15:00, in una cornice che vedrà la Vecchia Signora alla ricerca di punti importanti contro un Como ambizioso e ben guidato dalla mente di Fabregas. La partita richiama tradizione e rinnovamento: la Juve di Spalletti è decisa a difendere il proprio fortino nonostante un’inedita emergenza difensiva, mentre i lariani sognano l’impresa con Baturina pronto a prendersi il palcoscenico.

Le probabili formazioni di Juventus-Como: Spalletti inventa in difesa, Fabregas affida la trequarti a Baturina

Per la Vecchia Signora, l’emergenza in difesa è reale: Kalulu è squalificato, mentre Holm, Bremer e David sono fuori per infortunio o da valutare. Spalletti opta per un 4-3-2-1 con Di Gregorio tra i pali, linea difensiva composta da Cambiaso, Gatti, Kelly e Cabal. In mediana Locatelli, Thuram e Conceiçao reggono la costruzione e la copertura. Sulla trequarti spazio a Koopmeiners e Yildiz, con McKennie falso nove arretrato.



Panchina: Perin, Pinsoglio, Adzic, Kostic, Zhegrova, Miretti, Openda, Boga.

Ballottaggio: Yildiz favorito su Boga (70-30%).

Squalificati: Kalulu (rientra alla 27ª).



Indisponibili: Milik, Vlahovic, Holm, David, Bremer (alcuni da valutare o con rientro già fissato).



Como (modulo 4-2-3-1) deve rinunciare a Nico Paz, squalificato: Fabregas avanza Baturina tra le linee, con Rodriguez largo a sinistra. La difesa schierata con Butez tra i pali, Smolcic e Kempf centrali, Ramon e Valle esterni. Da Cunha e Perrone in mediana; Vojvoda, Baturina e Rodriguez dietro l’unica punta Douvikas.



Panchina: Vigorito, Cavlina, Caqueret, Roberto, Lahdo, Addai, Moreno, Kuhn, Carlos, Van der Brempt, Morata.

Ballottaggi: Vojvoda su Kuhn (70-30%), Kempf su Carlos (60-40%).

Squalificati: Paz.

Indisponibili: Goldaniga, Diao (entrambi rientro previsto dopo la 28ª).

Quote Juventus-Como: Vecchia Signora avanti per i bookmaker, ma attenzione

I principali operatori di scommesse vedono la Juventus come favorita per la vittoria casalinga, ma la prudenza regna sovrana contro un Como capace di sorprendere contro squadre di alta classifica. Bwin quota il successo interno a 2.05, mentre il pareggio e la vittoria lariana si attestano entrambi a 3.50.

William Hill segue con quote simili: vittoria bianconera a 2.10, pareggio a 3.25 e successo ospite a 3.40. Per Bet365, la Juventus addirittura scende a quota 2.00 per il segno 1, con la X a 3.40 e il colpo esterno dei lariani offerto a 3.70. La tradizione del fattore campo e il blasone della Vecchia Signora inclinano la bilancia ma il Como, guidato dall’entusiasmo della matricola e da alcune individualità in crescita, può rappresentare più che un’insidia.

Focus sui protagonisti: Yildiz e McKennie pilastri juventini, Baturina e Douvikas i fari del Como

In casa Juventus, la crescita verticale di Kenan Yildiz è l’elemento più brillante: il giovane attaccante turco si è ormai ritagliato un ruolo da protagonista, come testimoniano le 24 presenze (23 da titolare) e un minutaggio che sfiora i 2000 minuti.

I numeri raccontano di un Yildiz incisivo e maturo: 8 gol realizzati, 4 assist, un rigore procurato e una costanza in zona offensiva tra i migliori della rosa (46 tiri totali, 31 nello specchio). Il talento di Regensburg si distingue anche per il contributo in costruzione con 837 passaggi e ben 50 chiavi di gioco, oltre ai 52 dribbling riusciti su 102, sintomo di intraprendenza sulla trequarti bianconera.

A centrocampo, Weston McKennie rimane un motore costante per la Vecchia Signora: 24 presenze, 1765 minuti, 4 gol e altrettanti assist sono il suo bottino fino a qui. L’americano si fa sentire in fase di interdizione (26 tackle, 17 intercetti) e nella battaglia dei duelli (69 vinti su 153), oltre a risultare determinante anche in proiezione offensiva con 29 conclusioni e 28 passaggi chiave messi a referto.

Tra i lariani è Martin Baturina il nome caldo: il 22enne croato, chiamato a sostituire Paz sulla trequarti, ha già collezionato 17 presenze (8 da titolare) e si segnala per i 4 gol e 3 assist, dati che ne certificano la pericolosità. Le sue doti di regia appaiono dai 405 passaggi completati e 30 key passes; la sua vivacità trova sbocco nei 23 falli subiti e un buon 5 su 16 nei dribbling anche contro avversari più quotati.

In attacco, Fabregas si affida all’estro di Anastasios Douvikas: il greco ha risposto con 8 gol all’esordio in Serie A, impreziositi da un rigore procurato e realizzato. Douvikas, su 25 presenze (14 da titolare), vanta 33 tiri e una forte partecipazione alla manovra di squadra (225 passaggi e 17 chiavi di gioco). Il suo impatto fisico si riflette in 28 falli subiti, 72 duelli vinti e un ruolo chiave nell’attacco lariano.