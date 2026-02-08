La Juventus continua a muoversi sottotraccia per blindare uno dei suoi uomini più affidabili e versatili. Il tema del rinnovo di Weston McKennie resta infatti centrale nelle strategie del club bianconero, che non ha alcuna intenzione di perdere il centrocampista americano a parametro zero. A fare il punto della situazione è stato Romeo Agresti, intervenuto sul proprio canale YouTube: “Per quanto riguarda McKennie partita apertissima. La Juve non molla, ha continui contatti con il suo entourage, ma ci sono tante società che hanno chiesto informazioni e non potrebbe essere altrimenti”.

Parole che fotografano uno scenario ancora fluido, ma con la Juventus determinata a giocarsi le proprie carte fino in fondo.

Contatti continui e concorrenza internazionale

Il nome di McKennie è finito da tempo sui taccuini di diversi club, non solo per il rendimento in campo ma anche per la sua duttilità e per l’esperienza accumulata ad alti livelli. Agresti ha infatti chiarito come l’interesse nei confronti del centrocampista non sia limitato a una singola area geografica: “Non solo club legati alla Major League Soccer che farebbero tra virgolette follie perché poi loro devono rispettare dei parametri di budget ma vorrebbero riportare McKennie in America. Ma poi ci sono anche altre società, top club europei”.

Una concorrenza importante, che rende la trattativa complessa e delicata, soprattutto considerando la scadenza del contratto.

L’attenzione attorno a McKennie non si ferma però ai confini internazionali. Agresti ha spiegato che anche in Serie A qualcuno avrebbe iniziato a muoversi, fiutando l’occasione: “In Italia qualcuno si è fatto sentire, potete immaginare chi, qualcuno che ha un modus operandi oliatissimo, ma è normale. Anch’io farei lo stesso se ci fosse in scadenza Calhanoglu, tanto per intenderci”. Un riferimento che lascia poco spazio all’immaginazione e che conferma quanto il profilo dell’americano sia apprezzato anche nel nostro campionato. In questo contesto la Juventus continua a dialogare con l’entourage del giocatore, consapevole che il tempo è un fattore chiave ma anche che la volontà del calciatore potrà fare la differenza.

McKennie, un pilastro per la Juventus di Spalletti

Al di là delle dinamiche di mercato, Weston McKennie è diventato sempre più centrale nel progetto tecnico di Luciano Spalletti. L’allenatore di Certaldo ha trovato nell’americano un jolly prezioso, capace di interpretare più ruoli e di garantire equilibrio, intensità e inserimenti senza palla. La sua duttilità è uno degli elementi su cui Spalletti ha costruito diverse soluzioni tattiche, rendendo McKennie quasi imprescindibile nello scacchiere bianconero.

Non va poi sottovalutato il contributo in zona gol, cresciuto sensibilmente negli ultimi mesi. McKennie riesce spesso a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, offrendo un apporto concreto anche in fase offensiva.

Da quando è arrivato Spalletti, il centrocampista sembra aver trovato una continuità di rendimento ancora maggiore, come dimostrano le prestazioni e la fiducia costante dell’allenatore. Lo stesso McKennie non ha mai nascosto il suo apprezzamento per il tecnico, elogiandone idee e gestione del gruppo.

Questo feeling tra allenatore e giocatore potrebbe rivelarsi decisivo anche in ottica futura. Per la Juventus, trattenere McKennie significa assicurarsi un elemento affidabile, moderno e perfettamente inserito nel progetto. Ecco perché il rinnovo non è solo una questione contrattuale, ma una scelta strategica che può incidere profondamente sul presente e sul futuro della squadra.