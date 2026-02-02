Il tempo stringe e il calciomercato entra nelle sue ore più frenetiche. In casa Juventus, le difficoltà incontrate nella trattativa per Mauro Icardi starebbero costringendo la dirigenza a rivedere i propri piani offensivi a ridosso della chiusura ufficiale delle operazioni, fissata alle ore 20.00. Secondo quanto riferito su RTL 102.5 dal giornalista sportivo Niccolò Ceccarini, il club bianconero sarebbe quindi pronto a tentare un ultimo assalto per un profilo diverso, ma altrettanto funzionale alle esigenze della squadra: Alexander Sorloth, centravanti norvegese attualmente in forza all’Atletico Madrid.

Sorloth occasione last minute: l’Atletico fa spazio

La pista che porta a Sorloth nascerebbe da una situazione interna al club spagnolo. L’Atletico Madrid, infatti, si ritrova con una vera e propria sovrabbondanza nel reparto offensivo, accentuata ulteriormente nelle ultime ore dall’arrivo di Ademola Lookman, centravanti esterno ormai ex Atalanta costato 40 milioni di euro. Un innesto che ha aumentato la concorrenza là davanti e che potrebbe spingere i Colchoneros a valutare alcune uscite per riequilibrare la rosa e i conti. In questo contesto si inserisce l’interesse della Juventus, che vede nel norvegese un profilo ideale per caratteristiche fisiche, capacità realizzativa e duttilità tattica.

Sorloth rappresenterebbe una soluzione immediata, in grado di garantire presenza in area, profondità e alternative offensive in un momento delicato della stagione.

Kolo Muani resta sullo sfondo, ma la pista è complessa

Parallelamente, la Juventus continuerebbe a monitorare anche un secondo nome di grande prestigio: Randal Kolo Muani. L’attaccante francese è da tempo nei radar bianconeri, ma in questo caso le possibilità di affondo sembrano ormai ridotte al minimo. Questo, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni del tecnico del Tottenham, Thomas Frank, che nell'ultima conferenza stampa ha rimarcato la propria volontà di trattenere il calciatore a Londra. Un messaggio che raffredda le speranze della Juventus e che potrebbe davvero costringere il club bianconero ad alzare bandiera bianca sull'acquisto di un centravanti.