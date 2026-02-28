Alla Continassa si lavora per dare continuità tecnica e identitaria a una Juventus che vuole costruire il proprio futuro partendo dalle certezze. Dopo il rinnovo ufficiale di Kenan Yildiz e quello ormai ufficioso di Weston McKennie, pronto a firmare un prolungamento fino al 2030 da circa 4 milioni di euro a stagione, il prossimo nome sulla scrivania della dirigenza bianconera potrebbe essere quello di Manuel Locatelli. Un passaggio tutt’altro che formale, perché riguarda l’attuale capitano e uno dei simboli del nuovo corso della Juventus.

Continuità e leadership: Locatelli al centro del progetto

Il contratto di Locatelli scadrà nel 2028, ma l’intenzione del club piemontese è chiara: anticipare i tempi e prolungare l’accordo almeno fino al 2030. Un segnale di fiducia forte nei confronti del centrocampista, che negli ultimi anni si è imposto come leader silenzioso e guida del gruppo, dentro e fuori dal campo. Alla Continassa la volontà sarebbe quella di confermare le cifre attualmente percepite dal giocatore, circa 3 milioni di euro netti a stagione, in linea con la politica di contenimento dei costi che la società sta portando avanti con decisione. Nessuna corsa al rialzo, dunque, ma la ferma convinzione che Locatelli rappresenti un elemento chiave per equilibrio tattico, personalità e senso di appartenenza.

Volontà condivisa e legame consolidato

Dal canto suo, anche Locatelli sembrerebbe pienamente convinto di proseguire la propria avventura in bianconero. Da quanto filtra, la volontà del centrocampista è quella di continuare a legare il proprio percorso professionale alla Juventus, rafforzando un rapporto iniziato nel 2023, quando il club torinese decise di investire su di lui prelevandolo dal Sassuolo per una cifra complessiva di 36 milioni di euro. Un’operazione importante, che oggi trova riscontro nella crescita del giocatore e nella sua centralità all’interno del progetto disegnato da Luciano Spalletti. Il possibile rinnovo fino al 2030 rappresenterebbe dunque la naturale evoluzione di un matrimonio che ha retto alle pressioni e ai momenti difficili vissuti dal calciatore. Un tema ricorrente, soprattutto prima che giungesse il tecnico da Certaldo, ma che ora appare solo un vago ricordo.