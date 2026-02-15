Dopo l’ultima sfida contro l’Inter, conclusa tra tensioni e discussioni per l’espulsione di Pierre Kalulu, in casa Juventus si è aperta una riflessione che va oltre il semplice risultato sportivo. A intervenire in prima persona è stato John Elkann, presidente di Exor e figura di riferimento del gruppo che controlla il club bianconero, deciso a far sentire la propria voce ai vertici del calcio italiano.

Secondo quanto riporta l’Ansa, Elkann avrebbe contattato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, per rappresentare il malessere maturato dopo una direzione arbitrale ritenuta insoddisfacente.

L’episodio che ha portato al cartellino rosso per Kalulu è stato il punto più discusso di una gara già carica di agonismo, ma non l’unico aspetto finito sotto la lente d’ingrandimento. La sensazione, dalle parti della Continassa, è che determinati errori si stiano ripetendo con una frequenza preoccupante.

Elkann preoccupato

Il numero uno di Exor avrebbe evidenziato la necessità di un confronto serio e strutturato, non limitato al singolo caso. L’obiettivo, infatti, non sarebbe quello di alimentare polemiche, bensì di promuovere un miglioramento concreto del sistema arbitrale. In particolare, sarebbe stata sottolineata l’importanza di garantire uniformità di giudizio, maggiore trasparenza nelle decisioni e strumenti sempre più efficaci a supporto degli arbitri.

Il tema, del resto, non riguarda soltanto la Juventus ma l’intero movimento calcistico nazionale. La credibilità del campionato passa anche dalla percezione di equità da parte di club, tesserati e tifosi. Per questo motivo, la richiesta avanzata ai vertici federali punterebbe a un percorso condiviso, capace di rafforzare la fiducia nel sistema e di tutelare l’immagine del calcio italiano.

In un momento delicato della stagione, la presa di posizione di Elkann rappresenta un segnale chiaro: la Juventus intende difendere le proprie ragioni nelle sedi opportune, chiedendo regole certe e applicate con coerenza, nel rispetto dello spirito sportivo.

Elkann vicino a squadra e società

Nel clima acceso seguito all’ultima gara, John Elkann ha voluto far sentire in modo diretto la propria presenza accanto alla Juventus.

Il presidente di Exor, infatti, ha scelto di attivarsi personalmente per ribadire la solidità del legame tra proprietà, dirigenza e squadra.

In mattinata, secondo indiscrezioni, John Elkann ha avuto un confronto con l’amministratore delegato Damien Comolli e con Giorgio Chiellini, oggi dirigente bianconero, oltre che con l’allenatore Luciano Spalletti. Un dialogo volto a rafforzare la compattezza dell’ambiente in un passaggio delicato della stagione, segnato da tensioni e polemiche.

Dalla proprietà sarebbe arrivato un messaggio chiaro: apprezzamento per l’atteggiamento mostrato in campo dalla squadra e fiducia nel lavoro portato avanti quotidianamente dallo staff tecnico e dalla dirigenza. L’unità d’intenti, considerata un valore imprescindibile, rappresenta la base su cui costruire il finale di stagione.

Elkann avrebbe inoltre ribadito che la Juventus non intende arretrare di un passo nella tutela della propria immagine, mantenendo però equilibrio istituzionale e senso di responsabilità. Un segnale forte verso l’interno e verso l’esterno: il club si muoverà con determinazione, compatto in ogni sua componente.