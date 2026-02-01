Il mercato invernale della Juventus entra in una fase decisiva e, dopo giorni di sondaggi e piste complicate, prende sempre più corpo una soluzione dal forte impatto mediatico e tecnico. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, infatti, la Juventus e Mauro Icardi avrebbero trovato una base di accordo per un’operazione immediata che riporterebbe l’attaccante argentino in Serie A.

Accordo di massima e pressing sul Galatasaray

Stando a quanto riportato su X dal giornalista Alfredo Pedullà, Juventus e Icardi avrebbero raggiunto un’intesa di massima per i prossimi sei mesi, con la possibilità di rinnovare per un’ulteriore stagione.

Un segnale forte della volontà reciproca di andare fino in fondo. Il centravanti argentino avrebbe infatti dato piena disponibilità al club bianconero, manifestando apertamente il desiderio di tornare in Italia e di vestire la maglia della Juventus. Non solo: sempre secondo Pedullà, Icardi starebbe lavorando in prima persona per convincere il presidente del Galatasaray a lasciarlo partire già in questa sessione invernale. Un passaggio tutt’altro che banale, considerando che il bomber sudamericano è legato al club turco da un contratto in scadenza tra sei mesi.

Dopo il no a Kolo Muani, la Juve vira decisa su Icardi

L’accelerazione della Juventus su Icardi nascerebbe anche da un incastro preciso di mercato.

L’idea di puntare con decisione sull’attaccante argentino sarebbe maturata dopo il no definitivo incassato per Randal Kolo Muani. Il centravanti francese, attualmente in prestito dal PSG al Tottenham, rappresentava il primo obiettivo della dirigenza piemontese per rinforzare l’attacco. Tuttavia, il club londinese avrebbe chiuso nelle scorse ore ogni spiraglio, dichiarando incedibile il giocatore e spegnendo così le speranze bianconere di riportarlo a Torino. Da qui la scelta di virare su un profilo diverso ma altrettanto affidabile: Icardi, attaccante esperto, abituato alla pressione e ancora estremamente prolifico. Se l’operazione dovesse andare in porto, la Juventus si assicurerebbe un centravanti pronto all’uso, capace di garantire gol ed esperienza immediata. Restano da superare gli ultimi ostacoli con il Galatasaray, ma la sensazione è che, dopo settimane di attesa, il mercato bianconero potrebbe chiudere col botto.