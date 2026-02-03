La Juventus non ha mai smesso di pensare a Randal Kolo Muani e il suo nome continua a tornare con forza nei piani futuri del club bianconero. A confermarlo è stato Fabrizio Romano che, sul suo canale YouTube, ha spiegato come l’attaccante francese resti un obiettivo concreto anche in vista della prossima estate: “Questa Juventus io credo proprio che in estate ripenserà a Randal Kolo Muani. Poi ragazzi nel calcio tra febbraio e giugno cambia il mondo. Ci sono mille mille variabili, ma la Juve continuerà a pensare Rand Kolo Muani”. Parole che riaccendono l’attenzione su un profilo che, nonostante le difficoltà emerse nelle ultime finestre di mercato, continua a essere considerato ideale per alzare il livello dell’attacco juventino.

Spalletti e l’apprezzamento dell’ambiente bianconero

L’interesse della Juventus per Kolo Muani non è solo legato alle valutazioni della dirigenza, ma anche a quelle dell’area tecnica. Dopo la gara contro il Parma, infatti, è stato lo stesso Luciano Spalletti a fare il nome dell’attaccante francese, sottolineando come si tratti di un giocatore in grado di migliorare sensibilmente la squadra grazie alle sue caratteristiche. Un attestato di stima importante, che conferma come Kolo Muani venga considerato un profilo perfettamente compatibile con il progetto tecnico bianconero.

A rafforzare ulteriormente questa sensazione ci ha pensato ancora Fabrizio Romano, spiegando che anche l’entourage del calciatore è convinto di un nuovo tentativo della Juventus: “Chi è vicino al giocatore pensa che la Juve tornerà, lo pensa perché la Juve aveva una base di intesa verbale col PSG”.

Un dettaglio tutt’altro che marginale, perché dimostra come i contatti tra le parti non si siano mai realmente interrotti e come esista una base su cui lavorare. Lo stesso Kolo Muani, del resto, aveva già dato il suo benestare a un ritorno a Torino, confermando la sua apertura totale verso un nuovo capitolo in bianconero.

Le trattative passate e gli scenari futuri

Kolo Muani era arrivato alla Juventus nel gennaio 2025 e, una volta conclusa la stagione, il club bianconero aveva provato fino all’ultimo giorno di mercato estivo a trattenerlo. Tuttavia, le trattative con il Paris Saint-Germain non avevano portato a un accordo definitivo. La Juventus, vincolata da precisi paletti economici, non poteva accettare un’operazione con obbligo di riscatto, condizione ritenuta imprescindibile dal club francese in quel momento.

Da qui la rottura improvvisa della trattativa, avvenuta in modo piuttosto brusco.

Con il passare dei mesi, però, i rapporti tra Juventus e PSG si sono progressivamente rasserenati. A gennaio, infatti, la dirigenza bianconera è tornata alla carica per Kolo Muani, riallacciando i contatti e ricucendo il feeling con il club parigino. Il PSG aveva anche aperto alla possibilità di un nuovo prestito, segnale di una ritrovata disponibilità al dialogo. A bloccare tutto, però, è stato il Tottenham, attuale club del francese, che ha impedito il trasferimento del giocatore alla corte di Spalletti.

Ora non resta che attendere e capire come evolverà la situazione nei prossimi mesi. L’estate potrebbe rappresentare una nuova occasione per la Juventus, che continua a monitorare Kolo Muani con attenzione, consapevole che molto dipenderà da incastri di mercato, strategie economiche e volontà dei club coinvolti. Una cosa, però, appare chiara: il nome di Kolo Muani resta ben evidenziato sull’agenda bianconera.