Buone notizie per la Juventus visto che Kenan Yildiz, oggi 4 febbraio, si è allenato parzialmente in gruppo. Il turco, domani 5 febbraio, partirà per Bergamo insieme ai compagni anche se probabilmente sarà in panchina e se non sarà strettamente necessario Luciano Spalletti non lo utilizzerà. Il tecnico di Certaldo farà alcuni cambi di formazione in Coppa Italia e dal primo minuto potrebbero rivedersi Gatti, Cabal e Koopmeiners. Questi tre giocatori dovrebbero prendere il posto rispettivamente di Bremer, Cambiaso e Thuram. Anche perché il calendario della Juventus nelle prossime settimane sarà particolarmente serrato tra Coppa Italia, Campionato e Champions League.

Spalletti farà qualche cambio di formazione

La Juventus si avvicina all’impegno di Coppa Italia contro l’Atalanta con l’intenzione di gestire uomini ed energie, valutando alcune soluzioni alternative rispetto alle ultime uscite stagionali. Lo staff tecnico bianconero sta riflettendo su come affrontare una gara che può indirizzare il percorso nella competizione, tenendo conto anche dei prossimi impegni in calendario.

Tra i pali, la scelta potrebbe ricadere su Perin, portiere che in più occasioni ha dimostrato affidabilità quando chiamato in causa. Una decisione che rientrerebbe in una logica di rotazioni senza intaccare l’equilibrio della squadra. Davanti a lui, il reparto difensivo potrebbe presentare qualche volto diverso dal solito.

Gatti è infatti candidato a partire dall’inizio, con Bremer che potrebbe essere inizialmente preservato. Al centro della linea difensiva troverebbe spazio anche Kelly, mentre sugli esterni Kalulu e Cabal saranno chiamati a garantire copertura e spinta. Il colombiano dovrebbe concedere un turno di riposo a Cambiaso che a Parma è apparso un po’ appannato.

In mezzo al campo le valutazioni riguardano soprattutto la gestione dei minuti. Koopmeiners potrebbe tornare protagonista dal primo minuto, formando una coppia di grande fisicità e dinamismo con Locatelli. Thuram, reduce da un periodo intenso, potrebbe invece partire dalla panchina per rifiatare in vista dei prossimi impegni.

Sulla linea dei trequartisti, Spalletti sembra orientato a puntare su un mix di qualità e corsa.

Conceição, McKennie e Miretti rappresentano profili capaci di muoversi tra le linee e dare imprevedibilità alla manovra offensiva. Yildiz, invece, dovrebbe essere gestito con cautela e non iniziare il match, ma essere eventualmente utilizzato come soluzione a gara in corso, senza forzare i tempi.

Nel reparto avanzato non si prevedono stravolgimenti: David resta il riferimento principale dell’attacco, chiamato a guidare la fase offensiva e a capitalizzare il lavoro dei compagni alle sue spalle. Una Juventus, dunque, pronta a cambiare pelle senza perdere identità.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cabal; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, Miretti, McKennie; David

Juventus concentrata sulla Coppa Italia

La Juventus, nel match contro l’Atalanta, vorrà fare una bella figura e soprattutto vincere per accedere al turno successivo di Coppa Italia.

Infatti, i bianconeri non sono in corsa per lo scudetto e il trofeo nazionale può essere l’occasione di portare a casa qualcosa. Inoltre, la Juventus vorrà riscattare la pessima figura fatta lo scorso anno in Coppa Italia sotto la gestione Motta. Nella stagione 24/25 i bianconeri furono eliminati dalla competizione dall’Empoli dopo i calci di rigore. Da lì in poi inizio la fine dell’era Motta visto che la squadra inanellò un’altra serie di brutte figure culminata con l’esonero del tecnico italo brasiliano. Adesso la Juventus è una squadra ben diversa che ha intrapreso un percorso virtuoso sotto la guida di Spalletti perciò fare bene in Coppa Italia significherebbe aver compiuto un altro passo improntare per tornare a dominare in soprattutto in Italia.