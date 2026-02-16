La Juventus, domani 17 febbraio, non potrà contare su Jonathan David. Il canadese è rimasto a Torino per un fastidio all’inguine. Adesso la Juventus dovrà fare i conti con l’assenza di David che va ad aggiungersi a quella di Vlahovic. Adesso, i bianconeri si giocheranno il playoff d’andata di Champions League con un’emergenza pesante a livello di prime punte. A disposizione di Spalletti resta il solo Openda. Ma la sensazione è che alla fine si opterà per una scelta diversa e il tecnico di Certaldo potrebbe mettere McKennie ad agire come centravanti.

In ogni caso il dubbio verrà risolto solo nelle prossime ore, ma se l’americano verrà spostato più avanti a quel punto sulla trequarti agirà Miretti. La buona notizia, però, arriva da Thuram che si è rimesso dopo la botta presa prima della sfida contro l’Inter.

Le scelte di Spalletti

Notte europea dal sapore intenso per la Juventus, attesa dall’esame in casa del Galatasaray in un’atmosfera che si preannuncia incandescente. I bianconeri sanno di trovarsi di fronte a una sfida delicata e serviranno personalità, concentrazione e qualità per uscire indenni da Istanbul. Luciano Spalletti ha lavorato sulla compattezza del gruppo e sembra orientato a confermare un undici in grado di garantire equilibrio tra le due fasi.

A protezione della porta ci sarà Di Gregorio, chiamato a trasmettere sicurezza a tutto il reparto arretrato.

Sulle fasce agiranno Kalulu a destra e Cambiaso a sinistra, due interpreti capaci di spingere ma anche di coprire con attenzione. In mezzo alla difesa spazio alla fisicità e all’esperienza di Bremer, affiancato da Kelly, pronto a dare solidità e aggressività nei duelli. Il cuore del gioco passerà dai piedi di Locatelli, riferimento tecnico e tattico della mediana. Al suo fianco resta da sciogliere il nodo legato alle condizioni di Thuram che non è al massimo, ma dovrebbe comunque essere titolare.

Sulla linea offensiva alle spalle della punta agiranno Conceicao, Miretti e Yildiz, tre profili differenti per caratteristiche ma complementari tra loro: corsa, inserimenti e creatività per mettere in difficoltà la retroguardia turca.

In avanti potrebbe essere McKennie a guidare il reparto visto il forfait di David, con Openda pronto a subentrare a gara in corso per cambiare ritmo e attaccare la profondità. Una Juventus che vuole dimostrare maturità e ambizione, consapevole che in Champions ogni dettaglio può fare la differenza.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Miretti, Yildiz; McKennie.

Spalletti risponde a Chivu

Inter-Juventus non sembra essere ancora finita. Infatti, Luciano Spalletti non ha preso bene le parole di Chivu su Pierre Kalulu e gli ha risposto in conferenza stampa: “Io posso dire che Pierre è un bravo ragazzo, - ha detto l’allenatore della Juventus in conferenza stampa - una persona perbene e che si debba prendere del fesso dall'allenatore avversario è una cosa che non mi sarei mai aspettato”.

Il tecnico di Certaldo, però, si è detto soddisfatto di come ha reagito la sua squadra durante la gara contro i nerazzurri: “Io sono orgoglioso della reazione che hanno avuto a Milano e non cambierei la mia squadra per nessuno al mondo”. Adesso, però, la concentrazione della Juventus deve essere rivolta solo ed esclusivamente alla sfida contro il Galatasaray.