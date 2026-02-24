Kenan Yildiz è il giocatore simbolo della Juventus ma in questi mesi si il turco si è preso la scena anche a livello di leadership. Il numero 10 bianconero, contro il Como, è stato toccato duramente ad un polpaccio e solo oggi 24 febbraio ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Nonostante non sia al top, però, Yildiz vuole esserci e lo ha rivelato lo stesso Spalletti alla vigilia del match. Il turco sa che la sfida contro il Galatasaray sarà molto difficile visto il risultato dell’andata, ma vuole provare a trascinare lo stesso la Juventus ad un’impresa.

Perciò Yildiz sarà regolarmente in campo dal primo minuto.

In difesa torna Kalulu

La Juventus entra nella fase decisiva della preparazione in vista della sfida contro il Galatasaray, un appuntamento europeo che può indirizzare il cammino stagionale. Alla Continassa il clima è concentrato, con Luciano Spalletti deciso a puntare su una squadra equilibrata ma capace di colpire con rapidità.

L’idea tattica dell’allenatore porta verso un sistema che garantisca ampiezza e densità in mezzo al campo. In porta sarà ancora Di Gregorio, chiamato a guidare il reparto con personalità. Davanti a lui agiranno Kalulu e McKennie sugli esterni difensivi, con Gatti e Kelly coppia centrale. Bremer rappresenterà una soluzione importante a gara in corso, pronto a subentrare per alzare il livello di solidità se necessario.

In mediana, il fulcro del gioco sarà Locatelli, incaricato di dettare i tempi e di gestire l’uscita del pallone. Ai suoi lati si muoveranno Teun Koopmeiners e Khephren Thuram: l’olandese offrirà qualità tecnica e inserimenti, mentre il francese garantirà strappi e copertura nelle transizioni. Un trio pensato per unire ordine e dinamismo.

Nel reparto offensivo, la responsabilità dei gol ricadrà su Jonathan David, riferimento centrale capace di attaccare la profondità e dialogare con i compagni. Ai suoi lati spazio alla fantasia e alla velocità di Conceiçao e Yildiz, due profili che possono creare superiorità numerica e mettere in difficoltà la difesa turca con accelerazioni e uno contro uno.

Spalletti chiede intensità, attenzione ai dettagli e coraggio nelle scelte.

La partita contro il Galatasaray non permette cali di concentrazione: serviranno compattezza tra i reparti e lucidità sotto porta. La Juventus si prepara così a una notte europea che può dare risposte importanti, affidandosi a un undici costruito per unire equilibrio tattico e qualità individuale.

Le parole di Spalletti

Luciano Spalletti, prima della gara contro il Galatasaray, ha chiamato a raccolta i tifosi della Juventus: “Ci sono partite che non si giocano, si compongono, serve creare un contesto, serve la partecipazione di un intero ambiente e abbiamo bisogno degli occhi e del cuore dei nostri tifosi. Tutte le volte che sono entrato e ho sentito partecipare il pubblico siamo diventati più forti.

Più che il gesto la risolve creando un contesto dove si può usare il gesto tecnico. Sappiamo che il momento è difficile però stavolta glielo chiediamo proprio di starci vicino perchè con loro al nostro fianco diventiamo più forti". Il tecnico di Certaldo ha poi elogiato Yildiz che vuole ad essere a tutti i costi in campo: “Quando stava uscendo e venuto a dirmi: io ci sono, sono a posto. Voglio raccontarlo per dire la forza di questo ragazzo".