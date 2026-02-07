La Juventus della nuova era Spalletti torna a recitare in casa e lo fa in grande stile: sabato 8 febbraio, alle ore 20:45, l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro della sfida tra i bianconeri e la Lazio di Maurizio Sarri, valida per la ventiquattresima giornata della Serie A 2025/26. Due filosofie di gioco a confronto, tra l’ordine e l’imprevedibilità degli juventini e la ricerca del palleggio corto e del pressing alto dei biancocelesti. In palio, punti pesanti per la corsa europea.

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio

In casa Juventus, Spalletti prepara il suo collaudato 4-2-3-1: tra i pali Di Gregorio, difesa composta da Kalulu, Bremer (favorito su Gatti), Kelly e Cambiaso.

In mediana spazio all’affidabilità di Locatelli accanto a Thuram, mentre sulla trequarti agiranno Conceição, Miretti e McKennie, pronti a supportare la punta David, sempre più terminale offensivo dopo la prolungata assenza di Vlahovic. Yildiz, grande protagonista in Coppa Italia, dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina.

Per la Lazio di Sarri assenze pesanti: fuori lo squalificato Pellegrini e lo scattante Zaccagni, ancora acciaccato. Romagnoli torna disponibile ma dovrebbe partire tra le riserve, mentre la linea arretrata sarà composta da Marusic, Gila, Provstgaard e Tavares davanti a Provedel. In mezzo al campo spazio a Basic, catalizzatore Cataldi e Taylor, mentre il tridente offensivo porterà in dote la freschezza di Isaksen, l’estro di Pedro e il figlio d’arte Maldini.

Panchina profonda con opzioni come Noslin, Cancellieri e Dia.

Le quote: Juventus nettamente avanti nei pronostici

I bookmaker non hanno dubbi: la Vecchia Signora indossa i panni di favorita per chiudere la pratica Lazio tra le mura dell’Allianz Stadium. William Hill quota la vittoria interna dei bianconeri a 1.44, con il pareggio fissato a 3.90 e il clamoroso successo esterno dei biancocelesti addirittura a 7.00.

Numeri che riflettono il cammino solido della Juventus e le difficoltà di una Lazio reduce da assenze importanti e qualche alto e basso nelle ultime settimane.

I protagonisti: McKennie, Conceição e David da una parte; Basic, Cataldi e Isaksen dall’altra

Tra le fila juventine spicca la prima parte di stagione di Weston McKennie, tornato ad essere un equilibratore in mediana e anche uomo d’inserimento: già 3 gol e 2 assist in 22 presenze per l’americano, che convince anche nei contrasti (26 tackle, 15 intercetti) e nel lavoro di raccordo (658 passaggi e 25 chiave).

McKennie ha saputo dare continuità nelle due fasi, confermandosi uno degli imprescindibili per il modulo di Spalletti.

Ha trovato continuità anche Francisco Conceição, talento classe 2002, che ha già inciso in 17 presenze (14 da titolare): 2 reti e 1 assist, ma soprattutto una personalità crescente nei dribbling (50 tentati, 27 riusciti) e nei duelli (66 vinti su 142), a dimostrazione di una vivacità offensiva che potrebbe mettere in difficoltà la retroguardia laziale.

Davanti, con le assenze pesanti di Vlahovic e Milik, pesano sulle spalle di Jonathan David le attese bianconere: 5 gol e 4 assist in 22 apparizioni (12 da titolare), spesso decisivo nei minuti finali o da subentrato. David ha dimostrato concretezza nelle conclusioni (21 tiri, 15 nello specchio) e utile anche nei dialoghi offensivi, con 25 passaggi chiave e la capacità di attaccare la profondità.

Sul fronte Lazio il nome di Toma Bašić rappresenta solidità e piedi buoni in cabina di regia: 1 gol, 2 assist, 533 passaggi completati in 15 gare da titolare, a garantire geometrie e qualche inserimento tra le linee. Il croato contribuisce anche in fase di rottura, con 15 tackle e 7 blocchi effettuati nei suoi 1135 minuti in campo.

Riflettori puntati pure su Danilo Cataldi, uomo chiave per Sarri che in 20 presenze stagionali ha collezionato 3 gol (2 dal dischetto) e 2 assist, abbinando quantità (23 tackle, 17 intercetti) e qualità nei passaggi (857 totali, 16 chiave). L’equilibrio tra protezione della difesa e rilancio della manovra passa spesso proprio dai suoi piedi.

Infine, da non sottovalutare la crescita di Gustav Isaksen, esterno scandinavo che vive un buon momento: 2 reti, 1 assist e una capacità importante di creare occasioni (40 dribbling tentati, 16 riusciti e 12 passaggi chiave), senza paura di lottare nei duelli (67 vinti su 132), dote utile contro una difesa fisica come quella bianconera.