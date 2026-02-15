La Juventus esce sconfitta per 3-2 dal confronto con l’Inter, ma a far discutere non è soltanto il risultato maturato sul campo. Nel post partita, infatti, l’attenzione si è spostata rapidamente sull’operato dell’arbitro La Penna, finito al centro di un acceso dibattito per alcuni episodi chiave che avrebbero inciso sull’andamento della gara. Le polemiche si sono accese in modo particolare sui social, dove in tanti hanno espresso perplessità e critiche, alimentando un clima già rovente dopo il triplice fischio.

A intervenire con toni durissimi è stato Vittorio Oreggia che, tramite X, non ha usato mezzi termini per giudicare la direzione di gara: “L’errore di LaPenna è così grossolano da pensare solo alla malafede nemmeno alla mediocrità”.

Parole pesanti, che fotografano la rabbia di una parte dell’ambiente bianconero per l’episodio che ha visto protagonisti Kalulu e Bastoni.

L’affondo di Oreggia contro Rocchi

Le immagini televisive, analizzate nelle ore successive, hanno mostrato come Kalulu non intervenga in maniera fallosa su Bastoni, con il difensore nerazzurro che sembra lasciarsi cadere accentuando il contatto. Un episodio che ha scatenato ulteriori discussioni e che ha contribuito ad accrescere il senso di frustrazione tra i tifosi juventini, convinti che la decisione arbitrale abbia inciso in modo determinante sull’esito della sfida.

Oreggia, però, non si è limitato a criticare l’arbitro. Nel mirino è finito anche il designatore Rocchi: “Ma tanto succederà che Rocchi o lo ferma o lo manda ad arbitrare in serie B.

Perché questa è la categoria”. Un attacco frontale, che chiama in causa direttamente i vertici arbitrali e che lascia intendere una richiesta di provvedimenti severi nei confronti del direttore di gara.

Le dichiarazioni hanno rapidamente fatto il giro del web, diventando uno dei temi più discussi della giornata sportiva. La sensazione è che la vicenda sia destinata a trascinarsi ancora per diversi giorni, anche perché il peso specifico della sfida tra Juventus e Inter amplifica inevitabilmente ogni episodio controverso. Quando si affrontano due rivali storiche, ogni decisione viene analizzata al microscopio e il margine di errore percepito si riduce drasticamente.

Il caso Bastoni e le richieste sulla Nazionale

Nel secondo filone di polemica, al centro dell’attenzione è finito proprio Bastoni. L’atteggiamento del difensore nerazzurro nell’azione incriminata ha generato ulteriori reazioni, con Oreggia che ha rincarato la dose: “Bastoni sarà convocato in Nazionale e sarà l’immagine del calcio italiano nel mondo. Mi aspetto qualcosa da Gattuso e dalla Figc.”.

Un passaggio che sposta la questione su un piano ancora più ampio, chiamando in causa la Nazionale e i suoi vertici. Secondo alcuni, un gesto ritenuto antisportivo dovrebbe essere valutato anche in ottica convocazioni, perché chi rappresenta l’Italia deve incarnare determinati valori dentro e fuori dal campo.

In queste ore, sui social e nei programmi sportivi, sono in molti a chiedere la non convocazione di Bastoni in azzurro, almeno come segnale simbolico. Una posizione che divide l’opinione pubblica: c’è chi ritiene eccessiva una sanzione di questo tipo e chi, invece, invoca un intervento forte per tutelare l’immagine del calcio italiano e dare un messaggio chiaro contro ogni forma di simulazione.

La partita, dunque, non si è chiusa al novantesimo. Il 3-2 finale resta agli archivi, ma le polemiche sull’arbitraggio e sull’episodio che ha coinvolto Bastoni continuano ad alimentare un dibattito acceso, destinato a lasciare strascichi anche nei prossimi giorni.