Weston McKennie è uno dei simboli della nuova Juventus targata Luciano Spalletti e la sua crescita sotto la guida del tecnico di Certaldo non è passata inosservata. A sottolinearlo è stato Alfredo Pedullà, che sul suo canale YouTube ha analizzato il momento dell’americano e il rapporto speciale nato con l’allenatore bianconero: “Premesso questo l’incidenza di Spalletti è straordinaria. Le parole di McKennie ieri mi hanno colpito (McKennie ha detto che Spalletti è un allenatore unico, ndr). È un innamoramento calcistico clamoroso. McKennie non è uno che distribuisce elogi tanto per distribuirli e mi aspetto che a questo punto la Juve faccia i passi per blindarlo e per allungare il contratto”.

Parole che fotografano alla perfezione il momento vissuto dal centrocampista statunitense, sempre più centrale nel progetto tecnico.

L’analisi di Pedullà e il salto di qualità di McKennie

Nel suo intervento, Pedullà è poi entrato nel dettaglio delle qualità mostrate da McKennie in questa stagione, evidenziando una continuità mai vista prima con la maglia della Juventus: “Anche perché di clamoroso c’è un’altra cosa. Che cosa? Il suo contributo con una continuità incredibile che sta dando alla Juventus. Gol, inserimenti, quantità, qualità, tutto. Quindi mi aspetto delle novità”. Un’analisi che non lascia spazio a interpretazioni: McKennie è diventato uno dei punti fermi della squadra.

Sotto la gestione Spalletti, l’americano ha affinato la lettura degli spazi, migliorato la gestione del pallone e aumentato l’incisività offensiva.

Non è più solo il centrocampista di rottura visto in passato, ma un giocatore totale, capace di incidere in entrambe le fasi e di essere determinante anche negli ultimi metri. La Juventus osserva con attenzione questa evoluzione e, come suggerito dallo stesso Pedullà, sta valutando concretamente il rinnovo del contratto fino al 2028 per blindare uno dei suoi elementi più affidabili.

Verso l’Atalanta: preparazione e centralità nel progetto di Spalletti

Nel frattempo, archiviata la vittoria contro il Parma, la Juventus ha già voltato pagina e ha iniziato a concentrarsi sulla sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta. Spalletti sta preparando il match con grande attenzione, valutando anche un po’ di turnover per gestire le energie, ma Weston McKennie resta uno dei candidati principali per partire titolare.

Per il tecnico bianconero, l’americano è un giocatore imprescindibile, tanto da definirlo un calciatore straordinario. Spalletti lo considera al pari di uno dei centravanti della Juventus per peso specifico all’interno della squadra, segno di quanto il suo contributo vada oltre il semplice ruolo di centrocampista. McKennie è infatti un calciatore intelligente, capace di adattarsi a più ruoli e di interpretare diverse funzioni tattiche a seconda delle esigenze della partita.

Contro l’Atalanta serviranno intensità, ritmo e inserimenti senza palla, tutte caratteristiche che McKennie incarna alla perfezione. La Juventus si affida ancora una volta alla sua energia e alla sua duttilità, con l’obiettivo di continuare il percorso in Coppa Italia e confermare una crescita che, settimana dopo settimana, sta diventando sempre più evidente.