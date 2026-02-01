La Juventus continua a muoversi con attenzione sul mercato alla ricerca di un attaccante che possa rinforzare il reparto offensivo e offrire nuove soluzioni a Luciano Spalletti. Le valutazioni sono in corso e le piste sul tavolo sono più di una, tra occasioni complesse e trattative che richiedono pazienza. A fare il punto è stato Alfredo Pedullà che, tramite X, ha svelato un nuovo scenario legato ai bianconeri: “Esclusiva: sondaggio Juventus per Icardi. Condizioni non semplici ma sondaggio in corso”. In ogni caso la Juventus cerca un attaccante e sta sondando diversi profili per arrivare ad una punta entro la fine del mercato.

La pista Icardi e il legame con Spalletti

Il nome di Mauro Icardi è tornato improvvisamente d’attualità per la Juventus. Come spiegato da Alfredo Pedullà, le condizioni dell’operazione non sono affatto semplici, ma il club bianconero ha deciso comunque di sondare il terreno con il Galatasaray, attuale proprietario del cartellino dell’attaccante argentino. Si tratta di una valutazione preliminare, utile per capire margini, costi e soprattutto la fattibilità complessiva dell’operazione.

Icardi è un profilo di grande esperienza internazionale, con numeri importanti in carriera e una conoscenza profonda della Serie A. Proprio questo aspetto potrebbe giocare a favore della Juventus, che cerca un attaccante pronto, capace di incidere fin da subito e di reggere le pressioni di una piazza esigente.

L’ingaggio elevato e la centralità del giocatore nel progetto del Galatasaray rappresentano però ostacoli significativi, che rendono la trattativa tutt’altro che lineare.

Un elemento da non sottovalutare è il rapporto tra Icardi e Luciano Spalletti. L’attuale allenatore della Juventus ha già lavorato con l’argentino ai tempi dell’Inter e, di recente, ha parlato molto bene del centravanti, sottolineandone qualità tecniche, fiuto del gol e capacità di essere decisivo negli ultimi metri. Questo legame professionale potrebbe facilitare il dialogo e rendere l’idea più concreta sul piano tecnico, anche se restano da sciogliere nodi economici e strategici.

Kolo Muani tra PSG e Tottenham

Parallelamente alla pista Icardi, la Juventus continua a lavorare con decisione su Randal Kolo Muani.

I contatti vanno avanti ormai da tempo e, sul fronte francese, è arrivato un segnale incoraggiante: i bianconeri hanno infatti ottenuto l’ok da parte del PSG, che è proprietario del cartellino dell’attaccante. Questo passaggio è fondamentale, ma non sufficiente per chiudere l’operazione.

Il vero problema, infatti, è rappresentato dal Tottenham. Kolo Muani è attualmente in prestito agli Spurs e il club inglese non sembra intenzionato a liberarlo prima della naturale scadenza dell’accordo. Una posizione rigida che complica i piani della Juventus, costretta ad attendere o a valutare soluzioni alternative per sbloccare la situazione.

Nonostante le difficoltà, la dirigenza bianconera non ha abbandonato la pista e continua a monitorare ogni possibile spiraglio.

Kolo Muani resta un obiettivo importante per età, caratteristiche e potenziale, ma la trattativa richiede tempo e diplomazia. In attesa di sviluppi, la Juventus tiene aperti più tavoli, consapevole che la scelta dell’attaccante sarà decisiva per il prosieguo della stagione.