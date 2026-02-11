Uno dei temi caldi in casa Juventus è quello del rinnovo di Weston McKennie. Alfredo Pedullà, sul suo canale YouTube, ha parlato di questa situazione spiegando che l’americano ha dato priorità ai bianconeri nonostante la scadenza a giugno: “Quello che posso raccontarvi è che McKennie ha dato la precedenza. alla Juventus, quindi questa precedenza dovrà essere esplicata con dei fatti. Non so se ci sarà uno sconto sulle commissioni, ma so che il passaggio numero due, dopo il passaggio numero uno, sarà McKennie e il passaggio numero tre, ma non per ordine di importanza, sarà Spalletti.

McKennie credo che abbia delle offerte soprattutto della MLS, non da ora, da sempre. Dovrà essere lui a decidere di rinviare il ritorno a casa, magari in un altro momento della stagione, visto che non stiamo parlando di un trentaquattrenne, per ora dà la precedenza perché la Juve gli dà soddisfazione, gli dà visibilità e lui sta dando molto alla Juve, essendo utilizzato in tutti i ruoli e la prossima volta magari tornerà a fare il centravanti, ma se lo facesse segnerebbe, sta segnando come mai in carriera. Fin quando ci sarà questa precedenza la dobbiamo seguire con grande prudenza, ma con grande attenzione perché se andrà tutto a posto nei tasselli, io credo che si potrà andare fino in fondo, semplicemente perché lui con Spalletti si sente assolutamente rinato”.

Le parole di Pedullà

Parole che fotografano alla perfezione il momento dell’americano, diventato un punto fermo della Juventus di Luciano Spalletti. La volontà del giocatore, almeno in questa fase, sembra chiara: dare continuità alla sua avventura in bianconero e rimandare eventuali discorsi legati a un ritorno in patria. La MLS resta sullo sfondo, ma senza pressioni immediate. Molto dipenderà dagli sviluppi delle prossime settimane e dalla capacità delle parti di trovare un’intesa definitiva, soprattutto sugli aspetti economici ancora in sospeso.

L’esperto di mercato ha poi spiegato che già la scorsa primavera McKennie era stato vicino al rinnovo ma c’è stata una brusca interruzione legata alle commissioni chieste dagli agenti del giocatore: “Quello che posso dirvi che indipendentemente dalle commissioni che hanno rappresentato il vero grande problema della scorsa primavera-estate, McKennie e i suoi rappresentanti avevano la penna in mano, cioè in pratica stavano per firmare.

Dopodiché John Elkann, la proprietà, ha bloccato questa firma perché, come vi ho raccontato, c’era un problema legato a commissioni ritenute troppo alte. C’è stato un muro, più o meno la stessa situazione di Maignan nel Milan. Adesso quello che posso dirvi, visto che mi chiedete di tante squadre, addirittura i nomi di 6, 7. 8 squadre, non è mia abitudine ragionare su sei o sette squadre perché secondo me facciamo della confusione. Il McKennie di ieri era un McKennie tuttologo, veniva utilizzato ovunque e molto spesso si faceva confusione. Vi ricordate il McKennie che partiva non titolare a luglio o agosto e poi diventava titolare a ottobre e novembre per non uscire più? Stavolta c’è un piccolo particolare in più che fa la differenza dal mio punto di vista che Spalletti sa dove utilizzarlo, sa come utilizzarlo, lo utilizza in quella zona del campo dove gli può dare un rendimento tra inserimenti, gol di testa, assist e tutto il resto e non si muoverà da lì.

Fin quando resiste questa impalcatura e nel momento in cui metteranno a posto il discorso legato alle commissioni, ci sono delle speranze fondate che si possa andare fino in fondo”.

Il nodo, dunque, resta quello delle commissioni, vero ostacolo della trattativa. La Juventus vuole evitare di ripetere situazioni già vissute in passato e punta a mantenere equilibrio e sostenibilità. Allo stesso tempo, il rendimento del centrocampista rappresenta un fattore determinante: con Spalletti ha trovato una collocazione tattica precisa, fatta di inserimenti continui, presenza in area e contributo costante anche in fase di assist. Una crescita evidente rispetto al passato, quando veniva impiegato in più ruoli senza una collocazione stabile.

McKennie a parte

Nel frattempo, McKennie ha ripreso insieme ai compagni la preparazione in vista della sfida contro l’Inter. Tuttavia, nella giornata di oggi, 11 febbraio, ha lavorato a parte a causa di un taglio alla caviglia rimediato nel match contro la Lazio. In quella occasione era stato costretto ad uscire dal campo e zoppicava vistosamente, destando qualche preoccupazione nello staff tecnico.

Le condizioni dell’americano, però, non destano particolare allarme: da domani 12 febbraio è previsto il suo rientro in gruppo. Un segnale positivo per Spalletti, che considera McKennie un elemento imprescindibile nello scacchiere bianconero. Tra rinnovo da definire e campo da onorare, il centrocampista statunitense resta al centro del progetto Juventus, dentro e fuori dal rettangolo verde.