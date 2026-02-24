“Spalletti ha un contratto fino al 30 giugno 2026, ma l’obiettivo della Juventus è quello e resta quello, nonostante gli ultimi risultati un po’ altalenanti, quello di continuare con Luciano Spalletti. Quindi diciamo che dopo il rinnovo di McKennie si passerà al rinnovo di Spalletti e insomma i segnali che ci arrivano da Torino, sono che poi le parti effettivamente possano proseguire un percorso insieme”. Con queste parole, pronunciate sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro della Juventus e in particolare su quello di Luciano Spalletti.

Nonostante qualche risultato altalenante, il club bianconero sembra intenzionato a dare continuità al progetto tecnico avviato, blindando il tecnico di Certaldo e confermandolo al centro della programmazione futura

Spalletti al centro del progetto

Moretto ha poi aggiunto che Spalletti avrà un peso specifico anche sulle scelte di mercato: “La Juventus ha intenzione, come vi dicevo già a gennaio, di investire sulla rosa per migliorarla ulteriormente e dando poi i calciatori che Spalletti vuole per plasmare bene la rosa in vista dell’estate. Quindi insomma c’è una piena unità di intenti tra tutte le parti coinvolte, insomma Spalletti, se non succederà nulla di catastrofico, rinnoverà e continuerà con la Juventus”.

Parole che confermano come l’allenatore non sia soltanto una guida tecnica, ma un vero e proprio architrave del nuovo corso bianconero. La dirigenza vuole costruire una squadra sempre più aderente alle idee del proprio tecnico, garantendogli uomini funzionali al suo calcio e maggiore profondità in ogni reparto. Il rinnovo, dunque, non rappresenterebbe solo un atto formale, ma un segnale di stabilità e di fiducia reciproca. Dopo aver consolidato alcune certezze, come nel caso del recente prolungamento di Weston McKennie, l’obiettivo è ora mettere nero su bianco anche il futuro dell’allenatore, così da programmare con serenità la prossima stagione.

Estate di rivoluzione: tanti cambi in arrivo

Se la panchina appare destinata a restare salda, lo stesso non si può dire per la rosa.

Nei prossimi mesi la Juventus guarderà con grande attenzione al mercato estivo e non è esclusa una vera e propria rivoluzione. Diversi calciatori, infatti, non hanno saputo cogliere le opportunità avute durante la stagione. In più occasioni è emersa una fragilità caratteriale e una difficoltà nel reggere il peso della maglia bianconera, un aspetto che la società non può più sottovalutare.

In difesa, ad esempio, si rifletterà molto. Se da un lato elementi come Gleison Bremer e Pierre Kalulu rappresentano certezze per rendimento e affidabilità, dall’altro giocatori come Federico Gatti non hanno garantito la stessa continuità dei titolari. È proprio nel reparto arretrato che potrebbero concentrarsi gli interventi più significativi, con l’arrivo di profili più pronti e adatti alle richieste di Spalletti.

Anche in attacco non mancano i punti interrogativi. Loïs Openda e Edon Zhegrova rischiano di chiudere anzitempo la loro esperienza in bianconero, complice un impatto inferiore alle aspettative. E poi resta da chiarire la posizione di Dusan Vlahovic, il cui futuro sarà uno dei dossier più delicati dell’estate.

La linea sembra chiara: confermare chi ha dimostrato di poter reggere il peso della Juventus e intervenire con decisione dove sono mancate personalità e rendimento. Spalletti fornirà le sue indicazioni e la società è pronta a seguirle, con l’obiettivo di consegnargli una rosa più forte, più solida mentalmente e pienamente in linea con le ambizioni del club.