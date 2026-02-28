La Juventus vuole ripartire da Luciano Spalletti e nei prossimi giorni andrà in scena un summit che potrebbe indirizzare in modo definitivo il futuro bianconero. Sul tavolo c’è un contratto fino al 2028, segnale chiaro della volontà del club di dare continuità tecnica al progetto. Tuttavia, l’allenatore di Certaldo non intende limitarsi a una semplice firma: nel confronto con la dirigenza chiederà garanzie precise sul piano sportivo e, in particolare, sul mercato. La sua permanenza è legata alla condivisione di una visione ambiziosa, fatta di investimenti mirati e di un rafforzamento concreto della rosa.

Spalletti chiede un salto di qualità

Il nodo centrale dell’incontro sarà proprio questo: la costruzione di una squadra capace di tornare a competere stabilmente per i trofei. Spalletti vuole un innesto di alto livello per reparto, un giocatore in grado di spostare gli equilibri sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della personalità. A gennaio la società ha risposto parzialmente alle sue richieste, assicurandosi due dei tre obiettivi indicati dall’allenatore: sono arrivati Holm e Boga, pedine ritenute funzionali al sistema di gioco. È mancato però il rinforzo offensivo, considerato prioritario.

La dirigenza aveva sondato diverse piste, ma il tecnico aveva espresso una preferenza netta per Randal Kolo Muani, ritenuto il profilo ideale per completare il reparto avanzato.

L’operazione non si è concretizzata e questo ha lasciato un vuoto che, secondo Spalletti, andrà colmato in estate. La sua posizione è chiara: per restare serve un progetto definito, con obiettivi realistici ma ambiziosi e una rosa all’altezza delle aspettative. La Juventus, dal canto suo, è pronta a fare uno sforzo pur di trattenere l’allenatore individuato come guida per il ritorno al successo.

Nei prossimi giorni le parti si confronteranno a fondo. Se le strategie coincideranno, si procederà spediti verso il rinnovo; in caso contrario, si apriranno riflessioni più ampie. Ma l’intenzione comune è quella di proseguire insieme.

Elkann al fianco del tecnico e della squadra

In questa fase delicata, Spalletti può contare su un sostegno forte e diretto da parte della proprietà.

Dopo la sfida contro il Galatasaray, John Elkann è sceso negli spogliatoi per manifestare la propria vicinanza al gruppo. Un gesto non scontato, arrivato al termine di una gara intensa e combattuta, che ha rafforzato il senso di unità all’interno dell’ambiente bianconero.

L’amministratore delegato di Exor ha voluto sottolineare l’orgoglio per una squadra che ha lottato fino all’ultimo istante, provando con determinazione a ribaltare il risultato e a conquistare il passaggio del turno. La presenza di Elkann è stata interpretata come un segnale chiaro: la proprietà crede nel lavoro dell’allenatore e nel percorso intrapreso.

Per Spalletti, quel momento ha rappresentato una conferma importante. Sentire la fiducia della proprietà in una fase di costruzione è fondamentale per programmare il futuro con serenità. Ora la parola passa al summit decisivo: dalle garanzie che emergeranno dipenderà il destino della panchina e, più in generale, il prossimo capitolo della Juventus.