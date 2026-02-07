La Juventus ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di Kenan Yildiz, una notizia che rappresenta molto più di una semplice firma su un contratto. Il focus, inevitabilmente, cade sullo stipendio: il numero 10 bianconero diventerà infatti uno dei giocatori più pagati della rosa. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, già in questa stagione Yildiz percepirà 6 milioni di euro più bonus, mentre dalla prossima annata il suo ingaggio salirà a quota 7 milioni. Una scelta chiara e decisa da parte del club, che certifica lo status del talento turco come volto presente e futuro della Juventus e simbolo del nuovo corso bianconero.

La questione rinnovo: la Juve blinda il suo gioiello

Il rinnovo di Kenan Yildiz è il risultato di una strategia precisa portata avanti dalla dirigenza juventina con il pieno appoggio della proprietà. La Juventus ha deciso di blindare il classe 2005 fino al 2030, allontanando con decisione le possibili pretendenti che negli ultimi mesi avevano iniziato a muoversi attorno al talento turco. Non è un segreto che John Elkann abbia sempre avuto una grande considerazione per Yildiz, vedendo in lui non solo un calciatore di enorme prospettiva, ma anche un simbolo perfetto per rappresentare l’identità juventina nei prossimi anni.

Proprio Elkann ha dato il via libera alla dirigenza per non badare a spese, convinto che investire su Yildiz fosse una priorità assoluta. L’aumento dell’ingaggio va letto in quest’ottica: la Juventus vuole responsabilizzare il suo numero 10, riconoscendogli un ruolo centrale all’interno del progetto tecnico e mediatico del club.

Yildiz, dal canto suo, ha sempre manifestato grande attaccamento ai colori bianconeri, mostrando maturità e continuità di rendimento nonostante la giovane età. Il rinnovo, dunque, è una vittoria per entrambe le parti e rappresenta una base solida su cui costruire il futuro.

Annuncio show e festa bianconera per Yildiz

In casa Juventus il rinnovo di Yildiz è percepito come un evento di grande importanza, tanto che il club sta preparando un annuncio in grande stile. Alla Continassa fervono già i preparativi per regalare ai tifosi contenuti esclusivi e celebrare al meglio la firma fino al 2030. L’idea è quella di trasformare il rinnovo in un vero e proprio momento simbolico, capace di rafforzare il legame tra il giocatore e il popolo bianconero.

Il tempismo, inoltre, è perfetto. Domani, 8 febbraio, la Juventus scenderà in campo contro la Lazio e i tifosi allo Stadium avranno l’occasione di tributare a Yildiz gli applausi che merita. Non è escluso che sugli spalti possa esserci anche John Elkann, salvo impegni di lavoro, a testimonianza dell’importanza che la società attribuisce a questo rinnovo. Sarà una serata speciale, in cui il talento turco potrà sentire tutto l’affetto del suo pubblico, pronto a spingerlo verso nuove sfide e nuovi traguardi con la maglia della Juventus.