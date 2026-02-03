La Juventus ha chiuso la sessione di mercato invernale con sentimenti contrastanti. Due obiettivi su tre sono stati centrati, ma la mancata acquisizione di un attaccante ha lasciato inevitabilmente spazio a critiche e riflessioni. A sintetizzare il momento dei bianconeri ci ha pensato Fabio Ravezzani che, tramite X, ha commentato senza mezzi termini: “Gli algoritmi di Comolli forse sono stati sabotati…”. Una battuta pungente che fotografa bene l’impressione del giornalista su un mercato che, almeno per quanto riguarda il reparto offensivo, non ha soddisfatto le aspettative della tifoseria e degli addetti ai lavori.

Le critiche sul mercato e la caccia all’attaccante

Entrando più nel dettaglio, Ravezzani ha sottolineato come la Juventus abbia incontrato enormi difficoltà nel rinforzare il reparto avanzato, incassando una lunga serie di rifiuti. “La Juve ha preso una serie impressionante di porte in faccia sul mercato dei centravanti”, ha spiegato il direttore di Telelombardia, evidenziando come le trattative non siano mai realmente decollate o si siano arenate di fronte a richieste economiche ritenute eccessive o a scelte diverse da parte dei giocatori contattati.

Secondo Ravezzani, questa situazione ha finito per trasmettere un’immagine poco chiara del progetto bianconero. “L’immagine data dal club bianconero è in una confusa caccia a una prima punta.

Il mercato estivo, sotto questo aspetto è stato pessimo”. Un giudizio netto, che mette in discussione la strategia adottata dalla dirigenza e la capacità di individuare per tempo profili realmente raggiungibili.La sensazione è che la Juventus abbia inseguito più piste senza riuscire a concretizzarne nessuna, ritrovandosi alla fine senza l’attaccante richiesto dall’allenatore per completare la rosa.

Holm e Boga, rinforzi utili

Al netto delle critiche, la Juventus è comunque riuscita a portare a termine due operazioni considerate funzionali. I bianconeri hanno infatti chiuso per Emil Holm e Jeremie Boga, rinforzando due zone del campo che avevano bisogno di alternative. Lo svedese arriva con il ruolo di vice di Pierre Kalulu e rappresenta una soluzione affidabile per le rotazioni difensive.

Holm potrà crescere gradualmente, inserendosi nei meccanismi di Luciano Spalletti senza pressioni immediate, anche se la sensazione è che contro l’Atalanta Kalulu resterà il titolare.

Diverso il discorso per Jeremie Boga, chiamato a un inserimento più rapido. L’ivoriano dovrà dare subito un contributo concreto, soprattutto alla luce dello stop di Kenan Yildiz. Il turco è fermo ai box e, con ogni probabilità, salterà le sfide contro Atalanta e Lazio. Proprio per questo Boga avrà l’occasione di accumulare minuti importanti già nelle prossime gare. Difficile immaginare una sua titolarità immediata in Coppa Italia, ma l’ipotesi più probabile è un ingresso a gara in corso per iniziare a prendere confidenza con il nuovo contesto.

In conclusione, la Juventus chiude il mercato con alcune certezze e diversi interrogativi. Holm e Boga aggiungono profondità alla rosa, ma il mancato arrivo di una prima punta resta un nodo irrisolto che potrebbe pesare nel prosieguo della stagione.