La Juventus si prepara a programmare il proprio futuro e lo fa partendo da una certezza: Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo è considerato la base del nuovo progetto bianconero e, secondo quanto rivelato da Tuttosport, avrebbe già indicato alcune priorità alla dirigenza. Tra queste spicca il rinnovo di Dusan Vlahovic, ritenuto un tassello fondamentale per costruire una squadra competitiva e ambiziosa. Spalletti vuole continuità, ma anche certezze tecniche: trattenere il bomber serbo rappresenterebbe un segnale forte, sia all’interno dello spogliatoio sia verso l’esterno.

La Juventus, dunque, si trova davanti a settimane decisive per delineare le proprie strategie.

Il nodo Vlahovic tra cifre e ambizioni

La situazione più delicata resta proprio quella legata a Vlahovic. L’attaccante serbo andrà in scadenza a giugno e nelle prossime settimane è previsto un confronto tra le parti per discutere soprattutto dell’aspetto economico. Attualmente il numero 9 percepisce uno stipendio da 12 milioni di euro netti, cifra che la società non intende confermare. L’idea del club sarebbe quella di rivedere l’ingaggio al ribasso, magari spalmando l’importo su più anni, così da alleggerire il peso a bilancio e rendere sostenibile l’operazione nel medio periodo.

Il nodo, dunque, è principalmente economico.

Dal punto di vista tecnico, infatti, Spalletti considera Vlahovic centrale nel suo progetto. Il tecnico toscano apprezza la capacità del serbo di attaccare la profondità, la sua fisicità e la crescita nella partecipazione al gioco. Per questo motivo spinge per una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti. La Juventus, dal canto suo, deve fare i conti con una politica di maggiore equilibrio finanziario: niente spese folli, ma investimenti mirati e sostenibili.

Resta da capire quale sarà la posizione del giocatore. Vlahovic dovrà decidere se accettare una riduzione dell’ingaggio pur di restare al centro del progetto bianconero oppure valutare eventuali offerte alternative. Molto dipenderà anche dalle garanzie tecniche e dalla competitività della squadra che verrà costruita attorno a lui.

In questo senso, il ruolo di Spallettisarà determinante per convincerlo della bontà del percorso.

Spalletti e la Juventus del futuro

Parallelamente al rinnovo di Vlahovic, un altro punto chiave è quello legato allo stesso Spalletti. La società sembra intenzionata a blindare il tecnico e a fondare su di lui la ricostruzione. L’impatto dell’allenatore nel mondo Juventus è stato positivo: metodo, personalità e idee chiare hanno convinto ambiente e dirigenza. Per questo motivo la strada appare tracciata verso un prolungamento del suo contratto.

Spalletti è consapevole che il club non potrà permettersi investimenti eccessivi, ma ha chiesto acquisti mirati per aumentare la qualità delle alternative e rendere la rosa più profonda.

L’obiettivo è creare una squadra equilibrata, competitiva in Italia e pronta a dire la propria anche in Europa. Continuità tecnica e sostenibilità economica dovranno viaggiare di pari passo.

I prossimi mesi, dunque, saranno decisivi non solo per il futuro della panchina, ma anche per quello di diversi giocatori chiave. La Juventus vuole ripartire da basi solide, con Spalletti al timone e, possibilmente, Vlahovic come punto di riferimento offensivo. Le scelte che verranno prese ora segneranno l’inizio di un nuovo ciclo bianconero.