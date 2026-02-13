Le polemiche arbitrali non si placano e continuano a far discutere l’ambiente bianconero dopo quanto accaduto in Juventus-Lazio. A prendere posizione è stato Alessio Tacchinardi, intervenuto sul canale YouTube del Bianconero, con parole molto dure nei confronti della direzione di gara: “È sotto gli occhi di tutti ed è evidente l’ennesimam di questa stagionem porcata contro la Juve. Allora, non voglio andare contro la società, ci mancherebbe, però mi sarebbe piaciuto nel dopo partita che qualcuno fosse andato a parlare”. Un commento che fotografa lo stato d’animo di una parte della tifoseria, ancora scossa per l’episodio del rigore non concesso, avvenuto prima del vantaggio biancoceleste e potenzialmente decisivo nell’economia della gara.

Tacchinardi: parole forti e richiesta di intervento

Nel suo intervento, Tacchinardi ha spiegato come, a suo avviso, la Juventus avrebbe dovuto esporsi pubblicamente nel post partita per far sentire la propria voce. L’ex centrocampista bianconero non ha nascosto la sua frustrazione: “Poi ho letto, nei giorni successivi,che la Juve si è fatta sentire nelle sedie opportune. Non lo so io questo, perché non so come stanno lavorando su questa cosa qua, però se io fossi stato uno della Juventus sarei andato io a parlare, perché onestamente mi sono rotto le pa**e io di vedere le cose che stanno succedendo contro la Juve”.

Parole che testimoniano un malessere diffuso, legato non soltanto all’episodio in sé, ma a una sensazione di accumulo di decisioni sfavorevoli nel corso della stagione.

Il mancato rigore contro la squadra di Maurizio Sarri è arrivato in un momento chiave del match e, secondo molti, avrebbe potuto indirizzare la sfida su binari differenti. Tuttavia, al di là delle recriminazioni, la Juventus è chiamata a guardare avanti, evitando di ancorarsi agli episodi.

Verso l’Inter: lavoro sulla fase offensiva

Archiviata l’amarezza per quanto accaduto contro la Lazio, la squadra guidata da Luciano Spalletti ha ripreso a lavorare con intensità alla Continassa in vista della prossima sfida contro l’Inter. L’obiettivo è chiaro: migliorare la fase offensiva e aumentare la concretezza sotto porta. Nelle ultime uscite, infatti, i bianconeri hanno prodotto gioco e creato situazioni interessanti, ma sono mancati cinismo e precisione negli ultimi metri.

Contro la Lazio, la Juventus ha incassato gol alle prime occasioni concesse, pagando a caro prezzo alcune disattenzioni e una scarsa efficacia in avanti. Proprio su questi aspetti si è concentrato il lavoro settimanale: movimenti senza palla, rapidità nella circolazione e maggiore presenza in area avversaria. Spalletti ha insistito molto anche sulle conclusioni da fuori e sulle soluzioni alternative, consapevole che contro una squadra organizzata come l’Inter servirà qualità ma anche determinazione.

Il gruppo è apparso concentrato e desideroso di riscattarsi. Le polemiche arbitrali restano sullo sfondo, ma non devono diventare un alibi. La Juventus sa che, per restare agganciata agli obiettivi stagionali, deve alzare il livello delle proprie prestazioni, indipendentemente dagli episodi. La sfida contro l’Inter rappresenta un banco di prova importante: serviranno equilibrio, intensità e soprattutto quella cattiveria sotto porta che finora è mancata nei momenti decisivi.