A fine stagione Dusan Vlahovic andrà a scadenza e potrebbe lasciare la Juventus a costo zero. Ma come rivelato da Gianluca Di Marzio il bomber serbo protegge restare a Torino visto che ci sarà un incontro tra il suo agente e la società: “Si parlò addirittura di un possibile scambio con Osimhen-Vlahovic tra Juventus e Napoli ma non ci fu apertura né da parte del Napoli ma soprattutto dello stesso Dusan Vlahovic che non voleva lasciare la Juventus e non vuole ancora lasciarla perché, parentesi, ci sarà un incontro nei prossimi giorni col suo procuratore e c’è ancora una possibilità per Vlahovic e la Juventus di continuare insieme, ma questa è un’altra storia“.

Dunque, come spiegato da Di Marzio, Vlahovic non vorrebbe andare via dalla Juventus e adesso non resta che attendere di capire come andrà l’incontro tra il suo procuratore e la società”.

Le parole riportate fotografano una situazione ancora aperta, con diversi scenari sul tavolo e una certezza: il futuro di Dusan Vlahovic sarà uno dei temi centrali dei prossimi mesi in casa Juventus.

Il nodo rinnovo e la posizione del club

Il contratto dell’attaccante serbo è in scadenza e il rischio di perderlo a parametro zero rappresenta un’eventualità che la dirigenza proverà ad evitare. Tuttavia, la trattativa per il rinnovo non si preannuncia semplice. L’attuale ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione pesa in maniera significativa sul bilancio bianconero e difficilmente verrà confermato alle stesse cifre.

L’orientamento del club è chiaro: proporre un nuovo accordo con basi economiche differenti, probabilmente più in linea con il nuovo corso societario. Difficilmente il rinnovo potrà superare l’attuale stipendio di Kenan Yildiz, considerato uno dei punti fermi del progetto tecnico. Sarà dunque fondamentale capire quali saranno le richieste dell’entourage del numero 9 e quanto margine di apertura ci sarà da entrambe le parti.

Molto dipenderà anche dalle ambizioni sportive. La Juventus vuole costruire una squadra competitiva e la conferma di Vlahovic potrebbe maniere alto il livello della rosa. L’incontro previsto nei prossimi giorni servirà proprio a chiarire questi aspetti: durata del contratto, parte fissa, eventuali bonus e centralità nel progetto tecnico.

Solo allora si capirà se la strada comune potrà proseguire oppure se si arriverà a una separazione.

Le condizioni di Vlahovic e il suo attaccamento alla maglia

Nel frattempo, DV9 continua a lavorare alla Continassa con l’obiettivo di tornare al più presto a disposizione. Le sue condizioni sono in miglioramento e lo staff medico monitora quotidianamente i progressi. L’attaccante non vuole forzare i tempi, ma allo stesso tempo scalpita per rientrare e dare il proprio contributo in un momento cruciale della stagione.

Al di là dell’aspetto contrattuale, ciò che colpisce è il suo atteggiamento. Vlahovic è sempre rimasto vicino ai compagni, partecipando con trasporto anche quando non è potuto scendere in campo.

Emblematica la sua esultanza dopo il gol di Kalulu contro la Lazio, diventata virale sui social: un gesto spontaneo che ha evidenziato il suo coinvolgimento emotivo.

Anche dopo la serata amara di San Siro, il centravanti serbo ha voluto far sentire la propria voce. Attraverso i social si è detto orgoglioso della prestazione della squadra, sottolineando lo spirito mostrato nonostante l’inferiorità numerica. Un messaggio che molti tifosi hanno interpretato come una dichiarazione d’amore verso la Juventus.

Tra trattative, numeri e strategie, resta dunque un elemento centrale: la volontà del giocatore. E oggi, al netto delle difficoltà, Vlahovic sembra ancora convinto di voler legare il proprio futuro ai colori bianconeri. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se questo desiderio potrà trasformarsi in una firma.