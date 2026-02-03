Kenan Yildiz e la Juventus sono pronti a proseguire insieme un percorso che, negli ultimi mesi, ha assunto contorni sempre più centrali nel progetto bianconero. Il club sta infatti lavorando alla definizione di un nuovo accordo che consoliderà ulteriormente il legame con il talento turco, considerato ormai una delle figure chiave presenti e future della squadra.

L’idea della società è quella di blindare Yildiz con un contratto di lunga durata, estendendo l’attuale intesa e portando la nuova scadenza fino al 2031. Un segnale forte, che testimonia la fiducia totale riposta nel giocatore e nella sua crescita, tecnica e caratteriale.

Parallelamente, è previsto anche un significativo adeguamento economico: l’ingaggio verrà ritoccato verso l’alto, allineandolo a quello dei calciatori più rappresentativi della rosa juventina.

Yildiz simbolo della Juventus

La volontà comune è chiudere l’operazione in tempi brevi. Già nei prossimi giorni potrebbero arrivare i passaggi decisivi, con la firma che sancirebbe ufficialmente il prolungamento e darebbe continuità a un rapporto che si è rafforzato stagione dopo stagione. Yildiz, dal canto suo, ha sempre manifestato grande attaccamento ai colori bianconeri, dimostrando in campo personalità, qualità e un forte senso di appartenenza.

L’accordo attualmente in vigore, valido fino al 2029, verrà dunque allungato di ulteriori due anni, mettendo al riparo la Juventus da possibili assalti di altri club e garantendo stabilità a uno dei profili più promettenti del panorama europeo.

In casa bianconera,Yildiz non è più visto soltanto come un giovane di talento, ma come un punto di riferimento su cui costruire il presente e il futuro.

Il rinnovo rappresenta quindi una scelta strategica chiara: investire su chi incarna l’identità del club e può diventarne il simbolo nei prossimi anni, dentro e fuori dal campo.

Juventus in Coppa Italia senza Yildiz

La Juventus si prepara alla prossima sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta sapendo già di dover rinunciare a Kenan Yildiz. Il talento turco non sarà a disposizione neppure per il successivo impegno di campionato contro la Lazio, o quantomeno la sua presenza resta fortemente in dubbio. Yildiz si è fermato nel corso della gara contro il Parma a causa di un fastidio fisico che ha spinto lo staff medico a intervenire con cautela.

In casa bianconera la linea è chiara: nessun rischio inutile. La Juventus preferisce gestire con attenzione le condizioni del giocatore, evitando forzature e attendendo che possa tornare al massimo della forma. L’obiettivo è averlo al cento per cento nel momento decisivo della stagione, senza comprometterne il recupero.

Nel frattempo, Luciano Spalletti sta valutando le alternative tattiche per sopperire all’assenza di Yildiz. Le opzioni principali portano a Filip Kostic e Fabio Miretti, entrambi candidati a partire dal primo minuto. Il nuovo acquisto Boga, invece, dovrebbe iniziare dalla panchina, pronto a dare il suo contributo a gara in corso.