La Juventus evita il tracollo e lo fa nel modo più sofferto, aggrappandosi al carattere e a un colpo di testa arrivato quando tutto sembrava ormai compromesso. All’Allianz Stadium finisce 2-2 contro la Lazio, ma il pareggio maturato al 95esimo ha il sapore agrodolce di una vittoria, soprattutto per come si era messa la partita e per il contesto emotivo che accompagnava i bianconeri. Dopo la pesantissima eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Atalanta, arrivata con un netto e doloroso 3-0, una sconfitta anche in campionato avrebbe potuto avere conseguenze devastanti sull’ambiente.

A evitarla ci ha pensato Pierre Kalulu, protagonista inatteso e decisivo nel momento più delicato.

Kalulu all’ultimo respiro: una rete che vale più di un punto

Il difensore francese ha letteralmente salvato la Juventus da una sconfitta che avrebbe lasciato strascichi profondi. Al 95esimo minuto, quando la Lazio pregustava già i tre punti, Kalulu si è fatto trovare pronto su un pallone crossato in area da Boga, svettando di testa e firmando il gol del definitivo 2-2. Una rete pesantissima, che ha rimesso in equilibrio una gara ormai persa e che ha scatenato l’esultanza liberatoria dello Stadium. Senza quel colpo di testa, la Juventus avrebbe incassato un ko difficile da assorbire, soprattutto dopo l’eliminazione cocente in Coppa Italia.

Invece, grazie al francese, i bianconeri hanno evitato una nuova ferita, mantenendo compatto un gruppo già messo a dura prova nelle ultime settimane.

Rimonta di carattere: McKennie e Kalulu tengono viva la corsa europea

La partita, però, era iniziata nel peggiore dei modi per la squadra di Luciano Spalletti. Già al 47esimo minuto la Juventus si trovava sotto di due reti, colpita dai gol di Pedro e Isaksen che avevano gelato lo Stadium e fatto riaffiorare i fantasmi di Bergamo. Una Lazio cinica e ordinata sembrava avere il controllo del match, mentre i bianconeri apparivano fragili e scossi. A suonare la carica ci ha pensato ancora una volta Weston McKennie, autore dell’ennesima stoccata stagionale: per l’americano si tratta del sesto gol complessivo tra campionato e Champions League, una rete che ha riaperto la partita e restituito fiducia alla Juventus.

Da lì in avanti, più con il cuore che con la lucidità, i bianconeri hanno spinto fino all’ultimo secondo, rischiando il tracollo più volte ma trovando il pareggio proprio con Kalulu. Il punto conquistato porta la Juventus a quota 46 in classifica e le permette di restare a +3 sulla Roma, che dovrà però recuperare il proprio match lunedì sera contro il Cagliari.