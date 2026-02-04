N’Golo Kanté, centrocampista francese di 34 anni, lascia l’Al‑Ittihad e l’Arabia Saudita per iniziare una nuova avventura in Turchia con il Fenerbahçe. L’obiettivo del trasferimento è conservare un posto nella nazionale in vista della Coppa del Mondo 2026. Il trasferimento, inizialmente previsto per lunedì, era stato ritardato a causa di un errore nell’inserimento delle informazioni nel sistema TMS della Fifa da parte del club saudita, che ne aveva impedito il completamento nei tempi previsti.

La situazione si è sbloccata martedì grazie alla mediazione della Fifa.

Il proprietario del Fenerbahçe, Sadettin Saran, ha ringraziato il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan “per il suo incrollabile sostegno, che ha permesso la conclusione positiva di questo affare”.

Dettagli del trasferimento

Dopo due anni e mezzo all’Al‑Ittihad, Kanté si trasferisce al Fenerbahçe, squadra nota per l’atmosfera infuocata del suo stadio Şükrü Saracoğlu di Istanbul. Il centrocampista, con esperienze in Francia (US Boulogne, Caen), Inghilterra (Leicester, Chelsea) e Arabia Saudita, ha firmato un contratto fino a giugno 2028.

Obiettivo Mondiali e contesto internazionale

Con 65 presenze e due gol con la nazionale francese, Kanté guarda naturalmente alla Coppa del Mondo, che si svolgerà in estate negli Stati Uniti, Messico e Canada.

Il ritorno in Europa rappresenta un passo strategico per mantenere la visibilità internazionale e le ambizioni azzurre.

Le dinamiche del trasferimento

Il trasferimento era inizialmente fallito per un errore amministrativo dell’Al‑Ittihad nel sistema TMS, nonostante il Fenerbahçe avesse completato tutte le procedure, compresi esami medici e registrazioni nei tempi previsti. Il club turco aveva richiesto una proroga e avviato contatti con la Fifa per risolvere la situazione. Solo dopo l’intervento dell’organo internazionale e la risoluzione consensuale del contratto da parte dell’Al‑Ittihad, l’operazione è potuta andare in porto.

La firma di Kanté rappresenta un colpo importante per il Fenerbahçe, che rafforza il centrocampo con un giocatore di esperienza e qualità, utile anche in ottica europea e per la corsa al titolo nazionale.