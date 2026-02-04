Il mercato invernale è ormai alle spalle, ma in casa Juventus lo sguardo è già proiettato verso l’estate. La dirigenza bianconera, archiviata una sessione di gennaio vissuta più in difesa che all’attacco, starebbe iniziando a pianificare le prossime mosse con largo anticipo, consapevole che il prossimo mercato dovrà segnare un passaggio chiave nella costruzione della rosa. Tra i nomi che continuano a restare cerchiati in rosso sul taccuino di Comolli e soci c’è quello di Randal Kolo Muani, centravanti francese accostato con insistenza alla Juventus nello scorso mese di gennaio, ma rimasto poi al Tottenham.

Kolo Muani, una pista che può riaprirsi in estate

Il profilo di Kolo Muani continua a piacere molto alla Juventus, che già a gennaio aveva valutato la possibilità di affondare il colpo senza però trovare le condizioni giuste per chiudere l’operazione. Il francese è rimasto a Londra per volere degli Spurs, ma la sua avventura al Tottenham è destinata a chiudersi a luglio, quando farà ritorno a Parigi. Ed è proprio in quel momento che la Juventus vorrebbe tornare in azione. Secondo quanto filtra dagli ambienti vicini al club, i bianconeri starebbero valutando un’operazione a titolo definitivo per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro. Un investimento importante, ma ritenuto sostenibile per un attaccante nel pieno della maturità, capace di garantire profondità, velocità e gol.

Il nodo PSG e la possibile contropartita Thuram

I dialoghi con il Paris Saint-Germain, seppur ancora informali, lasciano intravedere spiragli interessanti. Il club francese non avrebbe chiuso la porta a una cessione di Kolo Muani, soprattutto se la Juventus fosse disposta a inserire una contropartita tecnica gradita. In questo senso, l’idea che circola con maggiore insistenza porta a Khephren Thuram. Il centrocampista, arrivato a Torino come uno dei pilastri del nuovo corso, rappresenterebbe un profilo molto apprezzato dal PSG, in quanto giovane, forte e francese. Tuttavia, questa ipotesi non entusiasmerebbe affatto la Juventus. I bianconeri considerano Thuram una pedina fondamentale per il presente e per il futuro e non avrebbero alcuna intenzione di privarsene così presto. La volontà sarebbe quella di trattenere il centrocampista ancora a lungo, costruendo attorno a lui l’ossatura della squadra. La trattativa, dunque, si preannuncia complessa e tutta da costruire.