Con il calciomercato che si avvia ormai alla sua conclusione, almeno per quanto riguarda la Serie A, l'affare Kolo Muani Juve sembra ormai essere andato in fumo in maniera definitiva. Niente da fare dunque per mister Luciano Spalletti che reclamava a gran voce un nuovo centravanti. Tuttavia non è da escludere che la pista per il ritorno del francese a Torino si riapra per la sessione di trasferimenti estiva.

Juventus, la ricerca dell'attaccante non va a buon fine

Prima ancora che la finestra di mercato di gennaio prendesse il via, in casa Juventus si è parlato con grande insistenza del possibile arrivo di un altro centravanti.

Vlahovic è infatti ai box per infortunio, e vi rimarrà almeno per un altro mese e mezzo. David e Openda invece non avevano dato buone indicazioni al club torinese (sebbene ora almeno il canadese sembri in ripresa). Per questo motivo dunque le voci sono impazzate quasi immediatamente.

Uno dei primi nomi ad essere accostato alla Vecchia Signora è stato quello di Youssef En-Nesyri. L'arrivo del marocchino, centravanti possente, proprio come richiesto da Spalletti, però è saltato proprio quando tutto sembrava fatto. Infatti lo stesso giocatore ha deciso di declinare la proposta juventina in quanto voleva un trasferimento a titolo definitivo, e non in prestito.

A questo punto tanti altri nomi sono tornati a candidarsi per l'attacco bianconero: da Duran a Mateta, passando per i vari Morata (per un clamoroso terzo ritorno), Marcos Leonardo, Sorloth e addirittura l'ex rivale Mauro Icardi.

Ma alla fine il profilo più caldo è rimasto quello di Randal Kolo Muani.

Kolo Muani e la Vecchia Signora, un amore mai tramontato del tutto

In estate, la Juventus ha spinto fino alla fine con il PSG per provare a riprendere Kolo Muani, che nei sei mesi precedenti era rimasto a Torino in prestito. La trattativa sembrava destinata al lieto fine. Tuttavia i transalpini non hanno mai abbassato le pretese, i bianconeri non si sono mai sbilanciati più di tanto in termini economici, e alla fine l'affare non si è più fatto.

Una doccia fredda dunque per il ragazzo, costretto poi ad andare in prestito al Tottenham, dove non è riuscito ad esprimersi al meglio, ma anche per la Vecchia Signora, la quale ha poi ripiegato su Openda, che però non ha portato, almeno fino ad oggi, i frutti sperati.

Quello tra la Juve e il francese sembrava essere ormai un capitolo chiuso. E invece come detto proprio in questa sessione di mercato che si avvia ormai alla conclusione, il possibile ritorno del calciatore alla Continassa pareva più fattibile che mai.

Il Tottenham chiude la porta a gennaio, ma in estate...

La Juventus ha provato nel corso delle ultime settimane a riportare in bianconero Kolo Muani. Anche le vecchie ruggini con il PSG sembravano essere state risolte, tanto che questa volta l'affare pareva piuttosto fattibile. E invece ancora una volta, il giocatore, che ha spinto con il Tottenham per essere liberato, si è dovuto arrendere.

Infatti proprio gli Spurs hanno fatto muro, non volendosi privare del francese.

Sia numericamente che tecnicamente infatti il suo addio sarebbe stato una grande perdita, considerando poi il fatto che a gennaio trovare sostituti all'altezza è sempre molto difficile. Questo matrimonio sembra che sia dunque maledetto. Ma le due parti sono tutt'altro che arrese.

Circolano già voci che vorrebbero Randal Kolo Muani e la Vecchia Signora pronti a ricominciare il flirt già in estate. Al momento si tratta di voci e suggestioni, ma nel calcio, e soprattutto nel mercato, nulla e impossibile. Soprattutto quando un club e un calciatore si vogliono così tanto, come Kolo Muani e la Juve.