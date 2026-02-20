Nella giornata di oggi la Juventus ha lanciato ufficialmente il kit della quarta maglia da gioco che la squadra indosserà in occasione del match di campionato contro il Como. Sui social, si può leggere quindi la nota del club che ha accompagnato le foto della nuova casacca a questa didascalia: "Le strisce diventano uniche nel loro genere. Passato e presente, proiettati verso la stessa direzione. Il 4° kit ufficiale della stagione 2025-26, nato dalla collaborazione tra Adidas e Giampaolo Sgura". Un messaggio che anziché accogliere l'entusiasmo e l'euforia dei tifosi, ha scatenato letteralmente il putiferio sul web: tantissimi utenti, della Juventus e non, si sono riversati su X per criticare duramente la società, rea di aver acconsentito alla produzione di maglie lontane dalla tradizione.

Juve, la furia dei tifosi si abbatte sulla società: 'Ci esponete al pubblico ludibrio'

Quello che ha fatto più adirare i tifosi sul web è stata la scelta di creare magliette con strisce orizzontali bianconere anziché verticali. Uno stile che in molti ha rievocato, per rendere l'idea, le vecchie casacche dei galeotti: "Una divisa da carcerati. E poi ci si lamenta se ci danno dei ladri. Voi non avete rispetto per la storia della Juve e per i milioni che la tifano. Fa ribrezzo." scrive un utente su X. Un altro, sulla falsa riga del precedente aggiunge: "Siete diventati una barzelletta di società! Nessun rispetto per i tifosi ne per la squadra. Avete approvato una maglia che espone al pubblico ludibrio i tifosi.

Dimettetevi tutti". Un terzo ancora aggiunge: "Sono anche carine, ma: 1) non siamo una squadra di rugby 2) le nostre strisce sono verticali! E non conta che sia la quarta maglia 3) volete tornare credibili? Fate vedere ai tifosi che sapete cosa sia la Juve" scrive un utente.

Non tutti i tifosi trovano la quarta maglia della Juve inaccettabile

Fra i messaggi di protesta scritti sotto al post pubblicato dalla Juventus, c'è anche chi, in parte minoritaria, apprezza la quarta maglia presentata dal club: "È stupenda, non m'interessa cosa dice il resto del mondo, unica maglia indossabile per uscire di casa e non solo per farle prendere polvere nell'armadio nella storia del calcio" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "La trovo bellissima, la manica lunga sembra una polo da rugby. Se vi fa sentire insicuri perché avete paura degli sfottò degli avversari non so che dirvi, non compratela".