La Juventus spinge sull’acceleratore e in poco più di ventiquattro ore cambia volto al proprio mercato invernale. Dopo settimane di attesa, riflessioni e trattative sotterranee, il club bianconero ha deciso di affondare il colpo, consegnando a Luciano Spalletti tre rinforzi mirati e funzionali. Una vera e propria impennata improvvisa che racconta la volontà della dirigenza di non lasciare nulla al caso in vista della seconda parte di stagione, nella quale serviranno energie fresche, alternative credibili e prospettiva futura.

Giovani e qualità sugli esterni: Licina e Boga cambiano volto alla Juventus

Il primo colpo è stato messo a segno quasi in sordina ma non per questo meno significativo. Adin Licina, esterno alto di destro classe 2007, è arrivato dal Bayern Monaco in un’operazione che ricorda da vicino quella che, qualche anno fa, portò Kenan Yildiz a Torino. Un investimento in prospettiva, pensato per il futuro ma con la consapevolezza di poter crescere rapidamente all’interno di un ambiente che ha già dimostrato di saper valorizzare giovani talenti provenienti dall’estero.

Poche ore più tardi, la Juventus ha poi chiuso per Jeremie Boga, esterno offensivo di sinistra proveniente dal Nizza. L’ivoriano arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, una cifra considerata sostenibile per un giocatore che conosce bene la Serie A e che può offrire strappi, imprevedibilità e soluzioni nell’uno contro uno.

Spalletti lo avrà come alternativa di qualità sugli esterni, capace di incidere sia a gara in corso sia dal primo minuto.

Holm e l’ultima corsa contro il tempo: ora serve il centravanti

Il tris si completerà nelle prossime ore con l’arrivo di Emil Holm. Il terzino destro svedese sbarcato a Torino nello scambio secco di sei mesi con il Bologna, che accoglierà a sua volta Joao Mario. Un’operazione di equilibrio, utile a entrambe le società, che permette alla Juventus di rinforzare una corsia dove servivano nuove energie e maggiore affidabilità difensiva.

Messi a segno questi colpi nelle posizioni considerate nevralgiche, resta ora l’ultimo tassello, quello più delicato e decisivo: il centravanti.

Un profilo che Spalletti attende con urgenza per completare il reparto offensivo e dare maggiore peso specifico alla manovra. Il tempo però stringe. Il mercato invernale chiuderà domani alle ore 20.00 e alla Continassa si prospetta una notte intensa, forse decisiva.