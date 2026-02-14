Luci accese all’Olimpico di Roma: venerdì 14 febbraio alle ore 18:00 la Lazio di Sarri apre le porte di casa all’Atalanta di Palladino per la venticinquesima giornata di Serie A 2025/26. Una sfida che mette di fronte due identità tecniche ben definite e che arriva in un momento delicato di stagione, con infortuni e squalifiche che pesano da entrambi i lati e il fattore campo che promette di fare la differenza in una partita dal sapore europeo.

Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta

I biancocelesti si schierano con il modulo 4-3-3, anche se le scelte sembrano quasi obbligate.

Tra i pali Provedel, linea difensiva composta da Marusic, Gila, Provstgaard e Pellegrini (in lieve vantaggio su Tavares). In mezzo al campo il motore sarà Cataldi, affiancato da Dele-Bashiru e Taylor. Davanti, complice l’assenza per infortunio di Pedro e quelle di Basic, Lazzari e Zaccagni, spazio a Isaksen, Maldini e Noslin. In panchina si rivede Dia pronto a subentrare dalla ripresa, mentre Romagnoli è out per squalifica.

Dall’altra parte Palladino conferma la Dea con il 3-4-2-1. Tra i pali Carnesecchi; difesa a tre con Scalvini, Djimsiti e il redivivo Ahanor dopo la squalifica (in leggerissimo vantaggio su Kolasinac). Sulle corsie Zappacosta e il giovane Bernasconi (insidiato però da Bellanova), mentre in mezzo al campo si rivede De Roon dalla squalifica accanto a Ederson.

Sulla trequarti Samardzic e Zalewski (favorito su Raspadori), unica punta Scamacca che sembra aver vinto il ballottaggio su Krstovic. De Ketelaere resta fuori dopo l’operazione al ginocchio.

Quote di Lazio-Atalanta: Dea in pole per i bookmaker

I mercati delle scommesse parlano chiaro: l’Atalanta parte favorita in trasferta secondo i principali operatori. William Hill offre infatti la vittoria esterna dei nerazzurri a 2.10, mentre la vittoria interna della Lazio si attesta a quota 3.40 e il pareggio a 3.10.

Anche Bet365 rimarca questa lettura: il successo della banda Palladino viene dato a 2.15, con pareggio a 3.25 e l’affermazione biancoceleste a 3.50. Numeri che fotografano una fiducia superiore nelle capacità d’attacco di Scamacca e soci, complice anche la formazione largamente rimaneggiata dei ragazzi di Sarri.

Le statistiche dei protagonisti: Isaksen, Noslin, Zalewski e Scamacca

La Lazio si aggrappa alla verve di Gustav Isaksen.

Il danese, classe 2001, ha già messo insieme 18 presenze in questa Serie A, partenze da titolare solo in 11 occasioni ma spesso elemento utilizzato a partita in corso da Sarri. I suoi 978 minuti e la valutazione media di 6.86 testimoniano una stagione dal rendimento costante, arricchita da 3 reti e 1 assist, con 13 tiri nello specchio su 22 tentativi. Isaksen ha collezionato 45 dribbling tentati (16 riusciti), risultando tra i più intraprendenti nell’uno contro uno della rosa laziale.

Tra le novità biancocelesti spicca Tijjani Noslin, olandese adattabile su tutto il fronte offensivo. Numeri meno esaltanti per lui, ma incisività comunque interessante: 17 presenze, solo 3 da titolare, 466 minuti giocati ma 2 reti già all’attivo.

L’ex Utrecht, spesso utilizzato come arma a partita in corso, registra anche 10 falli subiti (e 1 rigore conquistato), a testimonianza della sua intraprendenza e capacità di farsi sentire in area avversaria.

Sul fronte nerazzurro, la regia esterna di Nicola Zalewski comanda la scena sulla fascia. Il polacco classe 2002, già a quota 20 presenze (14 da titolare), si sta costruendo una reputazione da motore inesauribile: 1 gol, 2 assist, 21 passaggi chiave e ben 31 falli subiti, grazie a spunti in velocità e dribbling (20 riusciti su 39 tentativi). Il suo contributo alla fase d'attacco della Dea passa anche dalla qualità nei duelli individuali (77 vinti su 135).

Il faro atalantino in avanti resta Gianluca Scamacca, sul quale Palladino scommette nonostante rientri solo parzialmente in gruppo.

Il bomber romano ha raccolto 16 apparizioni stagionali finora, timbrando il cartellino 6 volte e servendo 1 assist in 926 minuti (10 passaggi chiave). La sua fisicità rimane il vero spartiacque nel gioco nerazzurro: 19 dribbling tentati (11 riusciti), 33 tiri complessivi (15 nello specchio) e 2 gol dal dischetto a confermare la sua pericolosità nei sedici metri avversari.