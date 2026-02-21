Lecce e Inter si ritrovano faccia a faccia allo Stadio Via del Mare di Lecce per la 26ª giornata della Serie A 2025/26, con fischio d’inizio programmato per venerdì 21 febbraio alle ore 18:00. I nerazzurri di Chivu arrivano in Salento da primi della classe e con l’obiettivo di allungare il passo nella corsa scudetto, mentre il Lecce di Di Francesco, reduce da due vittorie di fila, non vuole recitare il ruolo di vittima sacrificale davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni di Lecce-Inter

Per i giallorossi del Salento, Di Francesco conferma modulo e interpreti che gli hanno regalato gli ultimi sei punti: spazio dunque al 4-2-3-1 con Falcone tra i pali, difesa a quattro composta presumibilmente da Veiga, Gaspar (in leggero vantaggio su Siebert), Tiago Gabriel e Gallo.

In mezzo, Ramadani e Coulibaly, mentre Gandelman agirà da regista avanzato supportato da Pierotti e Sottil sulle corsie offensive; in avanti, sarà Cheddira a guidare l'attacco, vincente nel ballottaggio su Stulic.

L’Inter di Chivu deve invece sopperire all’assenza di Lautaro, non convocato per il fastidio rimediato in coppa, e si presenta col classico 3-5-2. Davanti a Sommer troveremo Bisseck, De Vrij e Bastoni (anche diffidato). Gli esterni sono Luis Henrique e Dimarco, con la linea mediana affidata a Sucic (favorito su Zielinski), Mkhitaryan e Diouf. In attacco fari puntati sulla coppia Pio Esposito-Thuram, con Bonny pronto a subentrare nella ripresa. Frattesi è in via di recupero e partirà dalla panchina.

Quote di Lecce-Inter: nerazzurri strafavoriti in trasferta

I principali bookmaker non lasciano molto spazio all’immaginazione sugli equilibri di questo match: Bwin quota la vittoria interna del Lecce a 7.50, il pareggio a 4.40 e il colpo esterno dell’Inter a 1.43. William Hill offre gli stessi 7.50 per la vittoria giallorossa, 4.00 per la “X” e 1.44 per i tre punti ai nerazzurri.

Le quote più larghe si trovano da Bet365, che arriva a 8.00 per un successo del Lecce, 4.50 sul pari, con l’Inter capolista quotata soltanto 1.42. Numeri che testimoniano quanto le agenzie vedano la formazione meneghina, anche priva di Lautaro, come largamente favorita su un campo dove pure navigano molte insidie.

Le statistiche dei protagonisti: occhi su Cheddira, Sottil, Esposito e Thuram

La truppa giallorossa si affida all’agonismo e alla voglia di riscatto di Walid Cheddira e Riccardo Sottil.

L’ex Primavera, nelle prime quattro presenze con il Lecce in questa stagione, non ha ancora trovato la via della rete ma si è reso insidioso in fase di duello (18 vinti su 41) e ha provato sempre ad attaccare la profondità, completando anche due dribbling riusciti su tre tentati. Numeri in crescita per Riccardo Sottil, che in 19 gettoni coi salentini vanta 1 gol e 2 assist, mostrando una buona vena in fase di rifinitura: basti pensare ai 23 passaggi chiave realizzati e ai 13 dribbling riusciti su 38 tentativi, confermandosi moto perpetuo sulla fascia e abile a guadagnare punizioni preziose (27 falli subiti).

Sul fronte interista, fari puntati su Francesco Pio Esposito, chiamato a non far rimpiangere Lautaro.

La stagione lo vede già protagonista con 23 presenze, delle quali sette da titolare, condite da 4 reti e 3 assist. Buona la partecipazione al gioco spalle alla porta, come dimostrano i 12 passaggi chiave e le 32 punizioni guadagnate, insieme a una discreta solidità nei duelli (64 vinti su 132). In attacco, accanto a lui, agirà Marcus Thuram, l’uomo da area che in 19 gettoni ha saputo gonfiare la rete 7 volte e servire 3 assist, facendo valere non solo il fisico (89 duelli vinti su 179) ma anche rapidità nell’1 contro 1 (14 dribbling riusciti su 20 tentati), con la capacità di procurare e subire falli utili (26 guadagnati) mantenendo alto il baricentro della squadra.

In panchina, Di Francesco potrà contare sulla freschezza dello zambiano Banda, al rientro dalla squalifica; per Chivu diversi jolly tra cui Frattesi, Zielinski e Bonny, in una sfida in cui la profondità della rosa nerazzurra potrebbe risultare decisiva anche nei minuti finali.