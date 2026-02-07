Un pomeriggio di Serie A che si preannuncia incandescente attende il Via del Mare: sabato 8 febbraio alle 15:00 va in scena Lecce-Udinese, gara valida per la 24ª giornata del campionato 2025/26. Due formazioni alla ricerca di punti pesanti per alimentare i rispettivi obiettivi stagionali, con i friulani che, secondo i bookmaker, partono con i favori del pronostico seppur con un equilibrio che lascia aperta la porta a ogni risultato.

Probabili formazioni: Cheddira al centro dell'attacco, Udinese senza sorprese

Eusebio Di Francesco schiera i salentini con il consueto 4-2-3-1.

Tra i pali Falcone, poi Veiga e Gallo sugli esterni difensivi e la coppia centrale con ballottaggio tra il confermato Siebert e Gaspar. In mediana spazio alla cerniera Ramadani-Coulibaly, mentre Pierotti, Gandelman e Banda agiranno alle spalle della punta Cheddira, favorito ancora una volta su Stulic che sta recuperando da infortunio. Il trio davanti vede inoltre Banda in vantaggio su Sottil e Pierotti preferito a N'Dri (entrambi i ballottaggi indicati al 55%). Attenzione agli 11 diffidati (Banda tra i locali), mentre mancano per infortunio Berisha e Camarda.

Dall’altra parte l’Udinese di Kosta Runjaic conferma il 3-4-2-1, con Okoye tra i pali, difesa Bertola-Kristensen-Solet e corsie larghe affidate a Ehizibue e Zemura.

In mezzo pronti Miller e il diffidato Karlstrom, con la batteria offensiva Ekkelenkamp e Atta alle spalle di Zaniolo, chiamato a trascinare i compagni in un periodo caratterizzato da numerose assenze: Davis ne avrà ancora per un mese, fuori anche Buksa, Piotrowski e Zanoli.

Quote: Udinese avanti, ma l'equilibrio è sovrano

Le lavagne dei bookmaker riflettono grande equilibrio: William Hill quota la vittoria interna del Lecce a 3.00, mentre il successo esterno dei friulani paga 2.60.

Il pareggio è offerto a 2.75, segnale di una sfida aperta a ogni scenario, ma con l’Udinese che parte comunque leggermente favorita secondo le attese. Gli equilibri sono resi ancora più sottili dalle novità nelle formazioni e dagli stati di forma altalenanti di entrambe le contendenti.

I protagonisti in numeri: Banda trascinatore, Zaniolo motore friulano

Lameck Banda è la freccia sulla fascia a cui il Lecce di Di Francesco si aggrappa nelle ripartenze: lo zambiano, finora a quota 18 presenze e 857 minuti sul rettangolo verde, mostra numeri interessanti in termini di impatto.

Due reti e due assist il bottino firmato finora, abbinati a 35 dribbling tentati (11 andati a buon fine), sintomo della sua sfrontatezza nell’uno contro uno. Banda partecipa attivamente ai duelli (143 totali, 57 vinti), ma dovrà prestare attenzione alla foga che gli è già costata quattro cartellini gialli e un rosso. Atteso in campo dal primo minuto anche perché diffidato: per il suo Lecce rappresenta sempre la scintilla dalla metà campo in su.

In avanti per i giallorossi ci sarà Walid Cheddira, chiamato a sbloccarsi in maglia Lecce dopo aver trovato poco spazio tra Napoli e Sassuolo nella stessa stagione. Nei 116 minuti già disputati sotto la gestione Di Francesco, Cheddira ha dimostrato una certa generosità in copertura e dialogo offensivo (22 passaggi completati, 1 chiave, 17 duelli affrontati con 6 vinti), ma il gol manca ancora: c’è attesa per il primo squillo vero e proprio nella sua nuova tappa pugliese.

In casa Udinese, Arthur Atta si è preso la scena a centrocampo: classe 2003, abbina fisico e tecnica con 18 presenze da titolare, 1427 minuti, 2 gol e 3 assist oltre a un ottimo feeling col dribbling (73 tentativi, 40 riusciti) e coi duelli (88 vinti su 194 totali). L’altro uomo chiave è Jurgen Ekkelenkamp, centrale nella manovra con 379 passaggi e 20 chiave, ma anche presenza costante in interdizione: 28 tackle, 10 intercetti e nessun cartellino giallo in stagione sottolineano intelligenza e pulizia nel gioco.

Chiude il quadro Nicolò Zaniolo, riferimento tecnico dei friulani con 5 reti e 2 assist all’attivo in 19 presenze e 1231 minuti, spesso decisivo tra le linee. L’ex Roma stacca per volume di gioco offensivo (27 tiri, 14 nello specchio, 50 dribbling tentati di cui 19 riusciti) ma dovrà gestire la sua irruenza che lo ha portato a ben 43 falli commessi e 5 ammonizioni. Il duello con i mediani salentini promette scintille.