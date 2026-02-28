Venerdì 28 febbraio alle 18:30, il palcoscenico della Premier League si accende su Elland Road dove il Leeds ospiterà il Manchester City per la ventottesima giornata della stagione 2025/26. La squadra di casa proverà a sfruttare il calore del pubblico per fermare la marcia degli uomini di Guardiola, con un intreccio utile anche alle parti alte della classifica. Sulla panchina degli ospiti si accomoda una corazzata che parte con i favori del pronostico: occhi puntati su Erling Haaland, pronto a lasciare il segno proprio nella città che gli ha dato i natali.

Le probabili formazioni di Leeds-Manchester City

I due allenatori sembrano orientati verso assetti propositivi: Daniel Farke dovrebbe affidarsi a un 3-2-4-1 che vede Darlow tra i pali e una cerniera difensiva a tre composta da Justin, Rodon e Struijk. Sulle fasce spazio all’intraprendenza di Bogle e Gudmundsson, mentre in mezzo al campo Stach e Ampadu saranno i principali fari della manovra, supportati da Gruev e dallo statunitense Aaronson in zona trequarti. In avanti, il peso dell’attacco graverà sulle spalle di Calvert-Lewin.

Il Manchester City, sempre fedele ai suoi principi di gioco offensivo, dovrebbe invece optare per un 4-1-3-2: Donnarumma tra i pali, linea difensiva con Nunes, Dias, Guehi e Ait Nouri.

Davanti alla difesa agisce Rodri, mentre Semenyo, Bernardo Silva e il giovane O'Reilly comporranno la batteria di incursori alle spalle delle due punte, i velocisti Haaland e Marmoush.

Quote: Citizens padroni del pronostico a Elland Road

I bookmaker lasciano pochissimi dubbi su chi sia la vera favorita della vigilia.

William Hill quota la vittoria interna del Leeds a 5.00, il pareggio a 4.20 e il successo ospite del Manchester City a quota 1.57, segno tangibile della fiducia riposta nei Citizens. Non si discostano le valutazioni di Bet365, che offre lo stesso valore alla vittoria dei padroni di casa (5.00), 4.33 per il pareggio e 1.60 per la vittoria di Manchester City. La bilancia pende con decisione verso la squadra di Guardiola: Leeds chiamato a un autentico miracolo calcistico.

Le statistiche dei protagonisti attesi

Brenden Aaronson è una delle sorprese positive in casa Leeds: in 26 presenze stagionali il dinamico centrocampista americano ha timbrato quattro reti e servito tre assist, rendendosi spesso prezioso come raccordo tra le linee.

Le sue 22 conclusioni, di cui 14 nello specchio, lo segnalano come uomo che non disdegna il tiro da fuori, mentre nei dribbling emerge una discreta capacità nell’uno contro uno (21 riusciti su 56 tentativi). In fase di pressing ha collezionato 40 tackle e 11 intercetti, dimostrando di non tirarsi mai indietro nel lavoro sporco.

Sul fronte offensivo il Leeds si affida a Dominic Calvert-Lewin. L’attaccante inglese è già in doppia cifra in Premier con 10 gol realizzati su 44 tiri totali, un punto cardine nel gioco verticale dei Whites. Con 24 presenze e 19 da titolare, il suo contributo si estende anche al lavoro per la squadra: 16 passaggi chiave, un assist e due rigori trasformati. La sua fisicità è importante nei duelli aerei e nelle occasioni sporche in area, come dimostrano i 121 duelli vinti su 312 complessivi.

Manchester City trova nel talento di Nico O'Reilly – prodotto del vivaio e già rivelazione stagionale con 26 presenze – un perno nella zona centrale. Il giovane centrocampista vanta quattro gol e tre assist nonché quasi mille passaggi completati, a testimonianza della sua centralità nella costruzione del gioco dei Citizens. Notevoli anche i numeri difensivi: 59 tackle e 15 intercetti, segno che O'Reilly sa mettersi al servizio della squadra in entrambe le fasi.

Sul fronte dell’attacco, ritorna a Leeds da avversario Erling Haaland, che si conferma cannoniere infallibile della Premier League. I suoi numeri sono da capogiro: 22 gol in 27 presenze, 7 assist e ben 48 tiri nello specchio avversario.

Il norvegese continua a essere la punta di diamante del City: quando lui si accende, la squadra di Guardiola trova quasi sempre la chiave per sfondare ogni muro difensivo.

Completando il pacchetto offensivo con Omar Marmoush, finora un gol e due assist in 15 apparizioni: spesso utilizzato dalla panchina, l’egiziano garantisce imprevedibilità e capacità di creare scompiglio nelle difese avversarie. Nei suoi 472 minuti giocati si fanno notare anche 10 passaggi chiave e una buona percentuale nei duelli vinti (32 su 64).