Il sipario di Elland Road si apre venerdì 6 febbraio, alle ore 21:00, per una sfida che sa già di crocevia nella Premier League 2025/26. Da una parte il Leeds, desideroso di proseguire la marcia in casa; dall’altra il Nottingham Forest, in cerca di punti preziosi per rilanciarsi nella seconda parte della stagione. I bookmaker concedono i galloni di favorito ai padroni di casa, ma il Forest e i suoi uomini chiave – da Domínguez a Igor Jesus – sognano il colpaccio nell’infuocato scenario dello Yorkshire. La partita, valida per la 25ª giornata di regular season, promette scintille tecniche e fisiche parte di una rivalità che, pur non essendo un derby classico, emana sempre tensione inglese allo stato puro.

Le probabili formazioni: Leeds con il 3-4-3, Forest risponde con il 4-2-3-1

Tra i Whites il modulo scelto è il 3-4-3, con Darlow in porta e il trio difensivo Rodon-Bornauw-Struijk a protezione. Sulle fasce spazio a Bogle e a James Justin, mentre Ampadu e Gruev operano al centro del campo. Stach contribuirà in costruzione e sostegno offensivo insieme ad Aaronson, con Calvert-Lewin chiamato al ruolo di terminale d’attacco.

Nottingham Forest si affida invece a uno schieramento solido: un 4-2-3-1 in cui Angus Gunn difende i pali, protetto dal quartetto Aina-Milenkovic-Murillo-Morato. In mediana spazio alla coppia Sangare-Anderson, mentre la batteria di trequartisti vede Ndoye a sinistra, il fantasista Gibbs-White centrale e Domínguez largo, alle spalle della punta Igor Jesus.

Quote: Leeds favorito dai bookmaker

Secondo William Hill, il Leeds parte avanti nei pronostici: la vittoria interna è quotata a 2.15, con il pareggio fissato a 3.20 e il successo esterno del Nottingham Forest proposto a 3.40. Un pronostico che riflette la buona vena casalinga dei padroni di casa, capaci di trasformare Elland Road in una vera bolgia inglese.

Occhio però all’equilibrio palpabile: una quota sopra il 2 anche per la vittoria biancoblu lascia spazio a sorprese, in linea con una Premier quest’anno spigolosa e imprevedibile.

Le statistiche dei protagonisti attesi: dal cuore del Leeds alle punte del Forest

Brenden Aaronson, centrocampista americano ormai cardine nello scacchiere di Leeds, ha dato continuità di rendimento nelle sue 23 presenze stagionali – 17 da titolare – in Premier League.

Con 4 reti e 3 assist, arricchiti da 22 tiri scagliati verso la porta e ben 435 passaggi completati (di cui 22 chiave), Aaronson si riconferma elemento prezioso sulla trequarti dove il pressing e la qualità fanno la differenza. Le sue 36 chiusure difensive e 98 duelli vinti su 233 totali raccontano di una crescita anche nella fase di recupero palla.

Accanto a lui, a guidare il centrocampo, c’è Anton Stach: 21 apparizioni (20 da titolare), 3 centri e altrettanti assist, ma soprattutto 713 passaggi e ben 44 chiave, segno di una visione di gioco che si traduce spesso in occasioni pulite. Il tedesco svetta anche nei duelli aerei e nei contrasti (45 tackle donano muscoli alla linea mediana), a conferma della sua doppia anima d’interdittore e uomo-assist.

Occhi puntati poi su Dominic Calvert-Lewin: l’attaccante inglese, alla sua prima stagione in bianco, si fa notare con 9 reti in 22 presenze, impreziosite da un contributo costante in area e dal coraggio nei duelli – 110 vinti sui 289 totali. La doppietta dagli undici metri e la capacità di andare al tiro (39 totali, 20 nello specchio) fanno di lui la minaccia principale per la retroguardia del Nottingham Forest.

Sul fronte Forest, Nicolás Domínguez spicca per duttilità: il mediano argentino, nonostante abbia messo insieme solo 15 presenze (11 da titolare), si è già imposto con 1 gol, 305 passaggi e 31 tackle, a ribadire la sua indole di costruttore e frangiflutti. Il suo apporto in fase di interdizione è fondamentale, così come preziosi sono i 51 duelli vinti sui 96 totali.

Davanti, i riflettori sono su Igor Jesus: l’attaccante brasiliano, in 23 gettoni stagionali (16 da titolare), ha contribuito con 2 reti e 1 assist, e un dinamismo che lo conduce spesso al centro delle azioni offensive. I 263 duelli complessivi, con 107 vinti, raccontano di un profilo abile a sgomitare, utile sia in profondità che nel gioco spalle alla porta.Infine, Dan Ndoye completa la triade di centrocampo del Forest con spiccate doti di adattamento: 1 gol e 1 assist in 17 partite, 11 dribbling riusciti su 27 tentati e un prezioso lavoro di raccordo che si esprime sia in fase di copertura (20 tackle, 10 intercetti) sia in quella di possesso, con 9 passaggi chiave a supporto della manovra.