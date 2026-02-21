Tutto pronto allo Stade Bollaert-Delelis, dove il Lens ospita il Monaco venerdì 21 febbraio alle ore 17:00 per la ventitreesima giornata della Ligue 1 2025/26. Una sfida dal sapore d’Europa, con i padroni di casa decisi a difendere la propria roccaforte e i monegaschi in cerca del colpaccio lontano dal Principato. Lo scenario è quello delle grandi occasioni: la squadra nordica vuole consolidare il proprio piazzamento in campionato sfruttando il fattore campo, mentre il Monaco cerca punti pesanti con l’ambizione di rientrare nella corsa Champions.

Le probabili formazioni di Lens-Monaco

Sulla lavagna tattica sembra delinearsi un confronto tra un compatto 3-4-2-1 del Lens e il classico 4-2-3-1 biancorosso. Franck Haise affida la difesa a tre a Robin Risser tra i pali, protetto dal trio Celik, Ganiou e Malang Sarr. Sulle corsie spazio a Saud Abdulhamid e Matthieu Udol, mentre in mezzo agiranno Adrien Thomasson e Andrija Bulatovic. Fantasia e qualità trequarti con Florian Thauvin e Wesley Saïd, alle spalle del riferimento centrale Odsonne Édouard, bomber e uomo di maggior peso offensivo dei Sang et Or.

Risponde il Monaco puntando sulla solidità di Philipp Koehn in porta, Vanderson e Caio Henrique terzini, Kehrer e Faes al centro della retroguardia.

Lamine Camara e Denis Zakaria si occuperanno della diga davanti alla difesa. Estro e velocità nelle tre mezze punte con Akliouche, l’ex Barcellona Ansu Fati e Simon Adingra a supportare il talento statunitense Folarin Balogun, unico terminale offensivo nel modulo disegnato per la trasferta.

Le quote dei bookmaker: Lens nettamente avanti

I bookmaker non hanno dubbi: il Lens parte con i favori del pronostico davanti al proprio pubblico.

Secondo Bwin, il segno 1 paga 1.66, il pareggio 4.20 e una vittoria esterna del Monaco è proposta a 4.60. William Hill riallinea le previsioni: lo stesso successo Lens a 1.67, "X" a 4.00 e blitz del Monaco a 4.33. Parere condiviso anche da Bet365, che quota la vittoria dei Sang et Or a 1.67, pari a 4.20 e colpaccio ospite a 4.50. La lavagna delle quote certifica come il caldo tifo di Bollaert sia considerato un fattore decisivo per il pronostico.

Statistiche giocatori: i numeri chiave dei protagonisti

Sotto i riflettori, in maglia Lens, spicca la stagione di Odsonne Édouard.

L’attaccante francese classe ’98 ha messo a segno 8 reti e 3 assist in 18 presenze, con 16 tiri nello specchio dei 23 tentati e una media voto di 7.01. Édouard, titolare fisso nelle rotazioni di Haise, è riuscito anche a procurarsi e trasformare un calcio di rigore, confermandosi terminale affidabile sia per realizzazione che per coinvolgimento nella manovra (183 passaggi e 11 chiave). La sua presenza in area avversaria si sente, anche grazie ai dribbling riusciti (11 su 23) e ai duelli vinti (52 su 131 totali).

Accanto a lui, pronta ad accendersi, c’è la stagione di Wesley Saïd. L’attaccante 30enne, già a quota 10 gol e 2 assist in 22 presenze, brilla per continuità nelle prestazioni (media voto 7.22).

Molto coinvolto nella manovra (530 passaggi, 20 chiave), Saïd abbina buona tecnica (21 dribbling riusciti) a una discreta vena realizzativa (33 tiri totali, di cui 20 nello specchio) e a una propensione al sacrificio in fase difensiva, risultando anche tra i più presenti nei duelli (63 vinti su 147), nonostante una tendenza al fallo (30 commessi).

Monaco invece punta sull’estro di Folarin Balogun, già 4 reti e 3 assist in 18 presenze stagionali, costantemente al centro dell’azione offensiva grazie a 13 passaggi chiave e 17 tiri nello specchio su 34 conclusioni. L’attaccante statunitense si è distinto anche nell’uno contro uno (11 dribbling riusciti) e nella lotta fisica (53 duelli vinti su 134), ma dovrà gestire meglio il nervosismo, visto che è già incappato in un cartellino rosso e 3 ammonizioni.

Nel reparto offensivo monegasco spazio anche a Mika Biereth, giovane danese con 2 gol e 2 assist in 20 presenze: poco presente sotto porta ma propositivo in rifinitura (15 passaggi chiave) e nella pressione (11 tackle), fattori che animano spesso la sua partita, anche partendo dalla panchina.