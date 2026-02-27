Il palcoscenico della ventiseiesima giornata di Liga, venerdì 27 febbraio alle 21:00, è l'Estadio Ciudad de Valencia, dove il Levante attende l'Alaves per una sfida dal peso specifico elevato nella corsa salvezza. I padroni di casa si affidano all'entusiasmo di una piazza calorosa e alle geometrie di una rosa giovane, mentre i baschi cercano punti pesanti per tenersi fuori dalla bagarre della bassa classifica. Sarà il confronto tra due filosofie di gioco e due organici che, nonostante limiti numerici e qualitativi, sono capaci di esaltare i propri punti di forza quando il calendario si fa denso e la pressione aumenta.

Le probabili formazioni di Levante-Alaves

Il Levante, fedele al 4-2-3-1, schiera una linea difensiva guidata dall’esperienza di Mathew Ryan tra i pali e la freschezza di Toljan e Moreno sulle corsie laterali. In mezzo al campo Olasagasti e Raghouber dovranno dettare i tempi, mentre sulla trequarti spazio per Alvarez e Tunde a supporto di Paco Cortés e il camerunense Etta Eyong. Un undici giovane ma con la fantasia per pungere.

Dall’altra parte l’Alaves risponde con il consueto 4-4-2: Sivera tra i pali, una retroguardia affidata a Jonny Otto e Tenaglia sulle fasce, Parada ed Enriquez centrali. A centrocampo spazio a Perez e Ibanez per garantire dinamismo, supportati dalla quantità di Blanco e l’estro di Alena.

In avanti, il tandem d’attacco è formato da Antonio Martinez e il capocannoniere Boyé, chiamati a scardinare il blocco granata.

Probabili formazioni:

Levante (4-2-3-1): Ryan; Toljan, De La Fuente, Moreno, Sanchez; Olasagasti, Raghouber; Tunde, Alvarez, Cortes; Etta Eyong.

Alaves (4-4-2): Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Parada, Enriquez; Perez, Ibanez, Blanco, Alena; Martinez, Boyé.

Quote: equilibrio con un leggero favore per il Levante secondo i bookmaker

La bilancia dei bookmaker pende leggermente dalla parte del Levante, complice il fattore campo e qualche individualità in ascesa.

William Hill quota la vittoria del Levante a 2.60, il pareggio a 3.00 e il successo esterno dell’Alaves a 2.80. Quote molto simili anche su Bet365, che offre l’1 a 2.62, la X a 3.10 e il 2 a 2.88. L’equilibrio è massimo e, con margini così sottili, gli episodi potrebbero fare la differenza in una gara da tripla pronunciata.

I protagonisti in numeri: tra talento giovane e uomini di esperienza

Paco Cortés, attaccante classe 2007, rappresenta il futuro – e già il presente – dell’attacco del Levante.

Nella stagione corrente ha visto il campo in 7 occasioni (una sola da titolare) per un totale di 219 minuti. La sua intraprendenza si traduce in 16 dribbling tentati, con 6 riusciti, segnale di una predisposizione a puntare l’uomo nonostante l’inesperienza. Pur non avendo ancora timbrato il cartellino dei marcatori, Cortés ha già effettuato due conclusioni e giocato spesso spalle alla porta vincendo 11 dei 28 duelli ingaggiati, lasciando intravedere margini di crescita su cui i tecnici granata lavorano costantemente.

Il compagno di reparto Etta Eyong, camerunense di 22 anni, dopo una breve parentesi al Villarreal è approdato a Valencia e sta trovando continuità nel Levante: 20 gare, 15 da titolare, 1303 minuti sul rettangolo verde, 5 gol e 1 assist sono il suo bottino attuale.

Eyong si fa notare per i 29 tiri, metà dei quali nello specchio della porta avversaria, ed è spesso costretto a duellare corpo a corpo (200 duelli totali, 87 vinti). La sua capacità di guadagnare falli (29 subiti) aggiunge imprevedibilità all’attacco valenciano; attenzione però alla tendenza a sbagliare dagli undici metri, con un rigore fallito in stagione.

Tra i baschi, l’uomo copertina è senza dubbio Lucas Boyé. L’argentino, con 7 gol e un assist nelle 19 presenze (15 da titolare, per 1453 minuti), è la spina nel fianco delle difese rivali. Non solo: Boyé si conferma tra i giocatori più attivi d’attacco in Liga, con 37 tiri totali (14 nello specchio), grande propensione al duello individuale (289 duelli, 112 vinti) e una particolare efficacia palla al piede, con 55 dribbling tentati e ben 30 portati a termine.

La sua fisicità e la capacità di trovare la porta sono armi sempre temute dagli avversari, specie in match ad alta intensità come quello di Valencia.

A coadiuvarlo, il lavoro sporco e l’intelligenza tattica di Toni Martínez: il numero 11 dell’Alaves ha raccolto 1640 minuti in 24 presenze (19 da titolare) firmando 5 gol e 2 assist. Ben 44 i tiri totali, 17 nello specchio, e un volume di gioco che lo vede coinvolto in 319 duelli, con una percentuale di successo che rasenta il 51%. Martínez, grazie anche alle 13 occasioni chiave create, incarna lo spirito combattivo dell’Alaves: fisicità, senso della posizione e capacità di far salire la squadra quando serve respirare dalla pressione avversaria.