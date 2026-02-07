Il vento della Premier League torna a soffiare su Anfield: Liverpool e Manchester City accendono la venticinquesima giornata domenica 8 febbraio alle 17:30, in uno dei duelli più attesi d’Inghilterra.

Le probabili formazioni di Liverpool-Manchester City

Per l’appuntamento più caldo di febbraio, Klopp schiera un 4-2-3-1 dinamico: tra i pali Alisson Becker, con la retroguardia sorretta da Konaté e Van Dijk e le fasce presidiate da Kerkez e Szoboszlai. In mezzo allo scacchiere spazio alla fisicità di Gravenberch e alla regia di Mac Allister. Sulla trequarti agiscono Salah e il talento di Wirtz, con Gakpo pronto ad appoggiare il terminale offensivo Ekitike, attaccante in grande ascesa.

Dall’altra parte, Guardiola disegna il suo inconfondibile 4-1-4-1 con Donnarumma tra i pali, chiamato a raccogliere la pesante eredità di Ederson. In difesa si abbina la freschezza di Guehi e Khusanov alle incursioni di Ait Nouri. A dettare i tempi come incontrista c’è Rodri, mentre sulle mezzali agiscono Reijnders e il funambolico Cherki. Sulle corsie si muovono Nunes e Semenyo, con la punta Haaland autentico mattatore d’area.

Quote: Liverpool favorito, ma equilibrio nei pronostici secondo i bookmaker

La sfida di Anfield richiama puntualmente l’attenzione degli scommettitori: William Hill indica i Reds favoriti per il successo con una quota vittoria interna a 2.30, mentre il segno 2 per il trionfo dei Citizens è offerto a 2.75.

Molto alta anche la quota per il pareggio, a 3.60, segno che i bookmaker si aspettano grande equilibrio ma danno ai padroni di casa quel minimo vantaggio che solo il calore di Anfield può garantire. Un gap risicato, frutto anche delle tante individualità di spicco in campo, pronte a cambiare l’inerzia del match con una fiammata.

Le statistiche dei protagonisti: Ekitike, Gakpo e Salah in cerca di gloria, Haaland arma principale di Guardiola

Grande attenzione sulla nuova freccia del Liverpool, Hugo Ekitike: l’attaccante francese, in 21 presenze e 1342 minuti in Premier quest’anno, ha già messo a segno 10 reti e fornito 2 assist, tirando nello specchio 17 volte su 39 tentativi.

La sua vivacità si conferma anche nei dribbling, dove 27 su 51 sono andati a buon fine, e nelle battaglie a centro area, con 65 duelli vinti su 176. Un attaccante che sa soffrire e colpire nelle aree più calde.

Alle sue spalle il talento di Cody Gakpo, autore sin qui di 5 gol e 3 assist in 22 presenze, con numeri da equilibratore grazie a 32 passaggi chiave e 22 dribbling riusciti. L’olandese vince la metà dei duelli (99 su 190) e si fa sentire nella manovra della squadra con 509 passaggi distribuiti, elemento cruciale nel sistema di Klopp. Non da meno il copione di Mohamed Salah: solamente 16 presenze in stagione, ma già 4 gol e 5 assist. L’egiziano rimane garanzia di qualità, con 38 passaggi chiave e 12 dribbling su 47 riusciti.

La sua capacità di inventare la giocata resta un’arma che può spezzare l’equilibrio.

Passando al City, il nome che catalizza ogni sguardo è sempre quello di Erling Haaland. Il norvegese sta viaggiando a ritmi da capocannoniere, con 20 gol in 24 presenze, 5 assist e 43 tiri nello specchio su 73 complessivi. Haaland è uno dei terminali più letali d’Europa, la classica boa che, se lasciato libero d’attaccare l’area, può cambiare la storia di ogni incontro. Non solo goleador, ma anche prezioso nel gioco di sponda e nel duello fisico: 92 duelli vinti su 165 testimoniano quanto sappia far valere il suo strapotere.

Nella mediana dei Citizens cresce la figura di Rayan Cherki, vero uomo assist del City con 7 passaggi vincenti e 3 reti in 19 presenze.

La sua vena creativa si esalta con 34 passaggi chiave e ben 27 dribbling riusciti. L’attenzione va posta anche su Antoine Semenyo, arrivato da Bournemouth e già autore di 2 gol in 3 presenze con la nuova maglia: il ghanese ha portato fisicità e quadratura in mediana, avendo già totalizzato 27 duelli e realizzato 1 dribbling vincente da quando è ai Citizens.