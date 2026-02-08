Il mercato, si sa, non si ferma mai e come spesso accade, le prime voci per la prossima estate arrivano dall’Inghilterra. Secondo quanto filtra nella giornata di oggi, Manuel Locatelli potrebbe diventare uno degli obiettivi del Manchester United in vista di giugno. Il centrocampista della Juventus, legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel 2028, torna così al centro delle indiscrezioni dopo mesi vissuti tra alti e bassi.

Difficoltà passate e rilancio con Spalletti

Prima dell’avvento di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, Locatelli aveva attraversato uno dei momenti più complessi della sua esperienza bianconera.

Prestazioni poco convincenti, un ruolo mai realmente definito e una sensazione di involuzione che aveva portato l’ambiente a interrogarsi sulla sua centralità nel progetto. Non a caso, prima che iniziasse la finestra di mercato invernale, si era parlato con una certa insistenza di una sua possibile cessione, ipotesi poi rientrata anche per mancanza di offerte ritenute congrue. Con l’arrivo di Spalletti, però, lo scenario è cambiato: il tecnico toscano ha ridato a Locatelli una collocazione più chiara, lavorando sulla sua fiducia e sulla sua interpretazione del ruolo di regista atipico. Un percorso che non è ancora completo, ma che ha restituito al centrocampista una certa continuità e una rinnovata centralità nello scacchiere bianconero.

Il Manchester United osserva: tutto passa dal giudizio di Spalletti

In estate, però, le carte potrebbero essere rimescolate nuovamente. Il Manchester United starebbe monitorando la situazione di Locatelli, valutandolo come possibile rinforzo per il proprio centrocampo. Molto, se non tutto, dipenderà dalla Juventus e soprattutto da Luciano Spalletti. Se il tecnico toscano dovesse essere confermato alla guida dei bianconeri, il suo giudizio sarà determinante: solo con il suo assenso la dirigenza potrebbe aprire a una cessione. In quel caso, però, servirà un’offerta importante. La valutazione minima fissata dalla Juventus si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per un calciatore nel pieno della maturità, con esperienza internazionale e ancora diversi anni di contratto davanti a sé.