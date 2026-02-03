Zito Luvumbo lascia il Cagliari e si trasferisce al Real Club Deportivo Mallorca in prestito fino al termine della stagione 2025-26. L’operazione, ufficializzata il 3 febbraio 2026, prevede un prestito oneroso da 250 mila euro, con diritto di riscatto fissato a circa quattro milioni di euro, più il venti per cento sulla futura rivendita. In caso di mancato riscatto, il Cagliari incasserà un bonus di 250 mila euro.

Formula e tempistiche dell’operazione

L’accordo è stato concluso dopo la chiusura del mercato italiano, fissata alle ore 20, mentre in Spagna le trattative potevano proseguire fino alle 23.

Il trasferimento è stato formalizzato in tempo utile per permettere a Luvumbo di essere disponibile già per la partita di sabato pomeriggio in casa contro la capolista Barcellona.

Il contesto sportivo e il saluto del club

Con questa operazione si chiude il mercato in uscita del Cagliari, che ha visto anche la partenza di Luperto alla Cremonese. Il club rossoblù ha voluto sottolineare il percorso di crescita del giocatore, ringraziandolo “con affetto per quanto dato alla causa in rossoblù in questi anni in Sardegna” e augurandogli “il meglio per il prosieguo della stagione”.

Prospettive e contesto del trasferimento

Il trasferimento di Luvumbo al Mallorca è avvenuto con la formula del prestito di sei mesi con opzione di acquisto.

Il giocatore, classe 2002, ha scelto la destinazione spagnola preferendola ad altre offerte, tra cui quella del Lecce. Il suo contratto con il Cagliari scade nel 2028.

Il Mallorca ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante angolano a pochi minuti dalla chiusura del mercato invernale, inserendolo tra i rinforzi dell’ultima ora insieme a Kalumba e al ritorno di Jan Salas. Luvumbo arriva per rinforzare l’attacco della squadra in vista della seconda parte della stagione in Liga.