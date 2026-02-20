Si riaccendono i riflettori della Bundesliga con Mainz e Amburgo pronte a sfidarsi nella ventitreesima giornata di campionato. La partita è in programma venerdì 20 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 20:30, presso la Mewa Arena di Mainz. Perché questa gara può valere doppio? Siamo nella fase calda della stagione: ogni punto diventa prezioso, soprattutto per i padroni di casa, chiamati a tenere il passo nel gruppone di metà classifica e per gli ospiti dell’Amburgo, desiderosi di ritagliarsi un posto al sole tra le grandi della Germania.

Le probabili formazioni: Mainz con il tandem Katompa Mvumpa-Tietz, l’Amburgo si affida a Glatzel

I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con un 3-5-2 compatto: tra i pali Daniel Batz, difesa a tre formata da Stefan Posch, Kacper Potulski e Dominik Kohr. Sulle corsie laterali spazio a Danny da Costa e Phillipp Mwene, con la regia affidata a Nadiem Amiri, Kaishu Sano e Jae-Sung Lee in mediana. Attacco a due con Silas Katompa Mvumpa e Phillip Tietz, alla ricerca del gol per sbloccare la sfida davanti ai propri tifosi.

Dall’altra parte, l’Amburgo risponde scegliendo lo schieramento a specchio 3-4-2-1: Heuer Fernandes tra i pali, Warmed Omari, Daniel Elfadli e Jordan Torunarigha in difesa. A centrocampo agiranno Bakery Jatta, Fabio Vieira, Nicolai Remberg e Miro Muheim.

Sulla trequarti Koenigsdoerffer e Philip Otele proveranno a innescare la punta centrale Robert Glatzel, principale riferimento offensivo.

Le quote: Mainz favorito ma margini sottili secondo i bookmaker

Secondo i principali bookmaker, il Mainz parte con i favori della vigilia ma i margini non sono schiaccianti. Bwin quota la vittoria del Mainz a 1.98, il pareggio a 3.50 e il segno "2" per un successo dell’Amburgo è offerto a 3.70.

William Hill vede i padroni di casa a 2.05, il pari a 3.40 e Amburgo vincente a 3.30. Simili i valori di Bet365, che propone la vittoria Mainz a 2.05, il segno "X" a 3.30 e l’eventuale colpo esterno degli ospiti a 3.80. Un equilibrio che promette scintille, con i padroni di casa solo leggermente avanti nei pronostici.

Statistiche: Tietz, Katompa Mvumpa e Glatzel, fari puntati sugli uomini gol

Phillip Tietz, nuovo terminale offensivo del Mainz dopo l’esperienza all’Augsburg, ha già dato segnali di presenza nelle prime sette apparizioni con la nuova maglia: un gol e un assist, oltre a 15 tiri tentati di cui 9 nello specchio.

Tietz è abituato a fare a sportellate – come confermano i 122 duelli ingaggiati, 51 dei quali vinti – e prova a dare soluzioni fisiche e presenza nell’area rivale. Da non trascurare un dato: ha provocato un rigore ma non ha trovato la via del gol dal dischetto.

Accanto a lui, Silas Katompa Mvumpa ha già collezionato 5 presenze in Bundesliga con il Mainz, mettendo a segno una rete. Delle 7 conclusioni tentate, ben 6 sono finite nello specchio: numeri che raccontano di un attaccante che sa rendersi pericoloso quando ne ha l’occasione. Katompa Mvumpa ama saltare l’uomo (11 dribbling tentati, metà riusciti) e ha dimostrato brillantezza anche nei duelli diretti, vincendone 15 su 41.

Sul fronte Amburgo, il nome che più di tutti può svoltare la serata è quello di Robert Glatzel.

Fin qui in stagione, spesso utilizzato a gara in corso (11 ingressi dalla panchina su 13 presenze), Glatzel ha totalizzato una rete e un assist nei 256 minuti d’impiego. Pur con pochi minuti in campo, ha mantenuto una certa incisività: 6 tiri complessivi, con una discreta partecipazione al gioco (50 passaggi totali e 3 chiave). Nel pacchetto avanzato dell’Amburgo si segnala anche Philip Otele, schierato titolare nelle ultime uscite: in 2 presenze ha già fornito un assist, si è dimostrato preciso nei passaggi (45 totali, 5 chiave) e brillante nell’1 contro 1 (4 dribbling riusciti su 6 tentativi).