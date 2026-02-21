Nel palcoscenico scintillante dell’Etihad Stadium, venerdì 21 febbraio alle 21:00, il Manchester City di Pep Guardiola accoglie il Newcastle per la 27ª giornata della Premier League 2025/26. Un appuntamento che promette spettacolo tra i Citizens di Erling Haaland, a caccia di una nuova fuga in vetta, e i Magpies di Eddie Howe, chiamati al colpaccio su un campo proibitivo per consolidare le proprie ambizioni europee.

Le probabili formazioni di Manchester City-Newcastle

Per questa notte di grande calcio inglese, Guardiola si affida al classico 4-3-3 con Donnarumma tra i pali e difesa a quattro composta da Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi e Ait Nouri.

In mezzo al campo Rodri a fare da architrave tra Bernardo Silva e Nico O’Reilly, pronto a rilanciare la manovra. Il tridente avanzato mette insieme la qualità di Phil Foden, la fisicità di Erling Haaland e la rapidità dell’ultimo arrivato Antoine Semenyo, già protagonista nelle recenti uscite.

Il Newcastle risponde con il suo 4-3-3: Pope tra i pali, linea arretrata guidata dal carisma di Kieran Trippier e la solidità di Thiaw, Botman e Burn. L’equilibrio di Tonali insieme a Willock e Ramsey in mediana, mentre davanti spazio all’estro di Anthony Gordon, la velocità di Elanga e la concretezza di Harvey Barnes, terminale offensivo spesso decisivo nei bianconeri.

Quote: Citizens favoriti senza appello

I bookmaker lasciano pochi dubbi sull’esito della sfida. Bwin quota la vittoria interna del Manchester City a 1.47, il pareggio a 5.00 e il successo esterno del Newcastle a 5.50. Anche William Hill conferma il pronostico per i Citizens, con il segno 1 a 1.44, la X a 4.80 e il colpo bianconero a 5.00.

Quotes simili anche su Bet365, dove il successo degli uomini di Guardiola vale 1.45, quello dei Magpies sale a 5.50 e il pareggio è fissato a quota 5.00. Nettamente più basse dunque le possibilità riconosciute alle ambizioni dei bianconeri rispetto allo squadrone di casa, soprattutto quando l’Etihad si trasforma in una vera roccaforte per Haaland e compagni.

Statistiche: Haaland re del gol, riflettori su Semenyo e le frecce dei Magpies

Occhi puntati, ovviamente, su Erling Haaland: la punta norvegese è reduce da una stagione che lo vede ininterrottamente protagonista.

In 26 presenze ha firmato già 22 reti con 6 assist, tirando ben 77 volte verso la porta avversaria delle quali 47 conclusioni nello specchio. Con una valutazione media di 7.43 e una presenza costante nell’undici titolare, il gigante scandinavo si conferma il bomber da battere in Inghilterra, letale sia di destro sia quando c’è da sfruttare il fisico nei duelli: 97 vinti su 177 nell’ultima annata.

Altra curiosità d’attualità in casa City è il ruolo crescente di Antoine Semenyo. L'attaccante-ala ghanese, dopo un girone brillante a Bournemouth (10 reti in 20 gare), ha già marcato 3 gol su 5 presenze da titolare con la nuova maglia, mostrando immediatezza e incisività nei 449 minuti giocati. La sua capacità di muoversi sulla fascia, cercare l’uno contro uno e inserirsi tra le linee può diventare l’arma in più per scardinare la difesa bianconera.

Le sue statistiche al City parlano anche di 1 assist, 9 tiri totali (6 nello specchio) e 16 duelli vinti su 49.

Dalla parte del Newcastle, i fari si accendono su Harvey Barnes, che si conferma uomo da zona calda anche partendo spesso dalla panchina: per lui 5 reti in 25 presenze (14 da titolare) su appena 1382 minuti complessivi. Barnes partecipa attivamente al gioco offensivo con 29 tiri (16 in porta) e 11 dribbling riusciti. Da non sottovalutare anche Anthony Gordon, l’esterno che garantisce imprevedibilità: 3 gol e 2 assist in 20 partite, ben 27 dribbling portati a termine su 57 tentati e una presenza costante open play segnalata anche dai 74 duelli vinti su 157.