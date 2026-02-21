Nel palcoscenico scintillante dell’Etihad Stadium, venerdì 21 febbraio alle 21:00, il Manchester City di Pep Guardiola accoglie il Newcastle per la 27ª giornata della Premier League 2025/26. Un appuntamento che promette spettacolo tra i Citizens di Erling Haaland, a caccia di una nuova fuga in vetta, e i Magpies di Eddie Howe, chiamati al colpaccio su un campo proibitivo per consolidare le proprie ambizioni europee.

Le probabili formazioni di Manchester City-Newcastle

Per questa notte di grande calcio inglese, Guardiola si affida al classico 4-3-3 con Donnarumma tra i pali e difesa a quattro composta da Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi e Ait Nouri.

In mezzo al campo Rodri a fare da architrave tra Bernardo Silva e Nico O’Reilly, pronto a rilanciare la manovra. Il tridente avanzato mette insieme la qualità di Phil Foden, la fisicità di Erling Haaland e la rapidità dell’ultimo arrivato Antoine Semenyo, già protagonista nelle recenti uscite.

Il Newcastle risponde con il suo 4-3-3: Pope tra i pali, linea arretrata guidata dal carisma di Kieran Trippier e la solidità di Thiaw, Botman e Burn. L’equilibrio di Tonali insieme a Willock e Ramsey in mediana, mentre davanti spazio all’estro di Anthony Gordon, la velocità di Elanga e la concretezza di Harvey Barnes, terminale offensivo spesso decisivo nei bianconeri.

England Flag
Premier League
Giornata 27
21/02/2026 16:00
Chelsea
VS
Burnley
21/02/2026 16:00
Brentford
VS
Brighton
21/02/2026 16:00
Aston Villa
VS
Leeds
21/02/2026 18:30
West Ham
VS
Bournemouth
21/02/2026 21:00
Manchester City
VS
Newcastle
22/02/2026 15:00
Crystal Palace
VS
Wolves
22/02/2026 15:00
Nottingham Forest
VS
Liverpool
22/02/2026 15:00
Sunderland
VS
Fulham
22/02/2026 17:30
Tottenham
VS
Arsenal
23/02/2026 21:00
Everton
VS
Manchester United

Quote: Citizens favoriti senza appello

I bookmaker lasciano pochi dubbi sull’esito della sfida. Bwin quota la vittoria interna del Manchester City a 1.47, il pareggio a 5.00 e il successo esterno del Newcastle a 5.50. Anche William Hill conferma il pronostico per i Citizens, con il segno 1 a 1.44, la X a 4.80 e il colpo bianconero a 5.00.

Quotes simili anche su Bet365, dove il successo degli uomini di Guardiola vale 1.45, quello dei Magpies sale a 5.50 e il pareggio è fissato a quota 5.00. Nettamente più basse dunque le possibilità riconosciute alle ambizioni dei bianconeri rispetto allo squadrone di casa, soprattutto quando l’Etihad si trasforma in una vera roccaforte per Haaland e compagni.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
27
17
7
3
52 / 20
32
58
D
D
W
W
L
2
Manchester City
26
16
5
5
54 / 24
30
53
W
W
D
W
L
3
Aston Villa
26
15
5
6
37 / 27
10
50
W
D
L
W
L
4
Manchester United
26
12
9
5
47 / 37
10
45
D
W
W
W
W
5
Chelsea
26
12
8
6
47 / 30
17
44
D
W
W
W
W
6
Liverpool
26
12
6
8
41 / 35
6
42
W
L
W
L
D
7
Brentford
26
12
4
10
40 / 35
5
40
D
W
W
L
L
8
Everton
26
10
7
9
29 / 30
-1
37
L
W
D
D
W
9
Bournemouth
26
9
10
7
43 / 45
-2
37
W
D
W
W
D
10
Newcastle
26
10
6
10
37 / 37
0
36
W
L
L
L
D
11
Sunderland
26
9
9
8
27 / 30
-3
36
L
L
W
L
W
12
Fulham
26
10
4
12
35 / 40
-5
34
L
L
L
W
L
13
Crystal Palace
26
8
8
10
28 / 32
-4
32
L
W
D
L
L
14
Brighton
26
7
10
9
34 / 34
0
31
L
L
D
L
D
15
Leeds
26
7
9
10
36 / 45
-9
30
D
W
L
D
W
16
Tottenham
26
7
8
11
36 / 37
-1
29
L
L
D
D
L
17
Nottingham Forest
26
7
6
13
25 / 38
-13
27
D
L
D
W
D
18
West Ham
26
6
6
14
32 / 49
-17
24
D
W
L
W
W
19
Burnley
26
4
6
16
28 / 51
-23
18
W
L
L
D
D
20
Wolves
27
1
7
19
18 / 50
-32
10
D
D
L
L
L

Statistiche: Haaland re del gol, riflettori su Semenyo e le frecce dei Magpies

Occhi puntati, ovviamente, su Erling Haaland: la punta norvegese è reduce da una stagione che lo vede ininterrottamente protagonista.

In 26 presenze ha firmato già 22 reti con 6 assist, tirando ben 77 volte verso la porta avversaria delle quali 47 conclusioni nello specchio. Con una valutazione media di 7.43 e una presenza costante nell’undici titolare, il gigante scandinavo si conferma il bomber da battere in Inghilterra, letale sia di destro sia quando c’è da sfruttare il fisico nei duelli: 97 vinti su 177 nell’ultima annata.

Altra curiosità d’attualità in casa City è il ruolo crescente di Antoine Semenyo. L'attaccante-ala ghanese, dopo un girone brillante a Bournemouth (10 reti in 20 gare), ha già marcato 3 gol su 5 presenze da titolare con la nuova maglia, mostrando immediatezza e incisività nei 449 minuti giocati. La sua capacità di muoversi sulla fascia, cercare l’uno contro uno e inserirsi tra le linee può diventare l’arma in più per scardinare la difesa bianconera.

Le sue statistiche al City parlano anche di 1 assist, 9 tiri totali (6 nello specchio) e 16 duelli vinti su 49.

Dalla parte del Newcastle, i fari si accendono su Harvey Barnes, che si conferma uomo da zona calda anche partendo spesso dalla panchina: per lui 5 reti in 25 presenze (14 da titolare) su appena 1382 minuti complessivi. Barnes partecipa attivamente al gioco offensivo con 29 tiri (16 in porta) e 11 dribbling riusciti. Da non sottovalutare anche Anthony Gordon, l’esterno che garantisce imprevedibilità: 3 gol e 2 assist in 20 partite, ben 27 dribbling portati a termine su 57 tentati e una presenza costante open play segnalata anche dai 74 duelli vinti su 157.
© RIPRODUZIONE VIETATA