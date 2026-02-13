Le voci di calciomercato iniziano a intrecciarsi con il campo e, come spesso accade, una grande sfida di Serie A rischia di trasformarsi anche in una vetrina internazionale. Secondo le ultime indiscrezioni, il Manchester United starebbe valutando con attenzione la possibilità di affondare il colpo in estate per Pierre Kalulu, stopper francese della Juventus. Il difensore classe 2000, cresciuto in maniera costante nel corso della stagione, sarebbe inoltre finito sul taccuino di diversi club europei e in particolare di alcune società di Premier League.

Osservatori a San Siro e Premier League alla finestra

Lo United, secondo quanto filtra dall’Inghilterra, invierà propri emissari per osservare Kalulu durante la sfida di campionato che si giocherà questo sabato tra Inter e Juventus, un banco di prova di assoluto livello per testarne personalità, concentrazione e capacità di reggere la pressione. Il centrale francese verrebbe apprezzato per duttilità, velocità e letture difensive, caratteristiche che lo rendono particolarmente appetibile per il calcio inglese. Non solo i Red Devils, però: anche altri club della Premier League avrebbero manifestato un interesse concreto, pronti a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio. La Juventus è consapevole che una prestazione di alto profilo in un big match potrebbe far ulteriormente lievitare le attenzioni attorno al suo difensore.

La strategia della Juventus: rinnovo per Kalulu e sacrifici mirati

Proprio per questo, alla Continassa si starebbe lavorando in anticipo. La Juventus, ben conscia del crescente interesse europeo, starebbe preparando un rinnovo quadriennale da sottoporre a Kalulu, con un adeguamento dell’ingaggio fino a 3,5 milioni di euro a stagione. L’obiettivo è chiaro: blindare il giocatore e respingere le avances dall’estero, costruendo attorno a lui una parte della difesa del futuro. Parallelamente, i bianconeri avrebbero già individuato i possibili sacrifici per finanziare il mercato. Federico Gatti, valutato almeno 25 milioni di euro e seguito con attenzione dal Milan, potrebbe essere uno dei partenti. Discorso diverso per Gleison Bremer, che lascerebbe Torino solo di fronte a un’offerta pari alla clausola rescissoria da 60 milioni di euro.