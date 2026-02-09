Weston McKennie continua a prendersi la Juventus sulle spalle nei momenti più delicati della stagione. Anche contro la Lazio, in una serata che rischiava di trasformarsi in uno psicodramma bianconero, è stato il centrocampista statunitense a suonare la carica con il gol dell’1-2, rete che ha riaperto una partita poi pareggiata solo al 95esimo grazie al colpo di testa di Kalulu. Un episodio chiave, arrivato quando la squadra di Luciano Spalletti sembrava destinata a una sconfitta pesantissima, soprattutto dopo le recenti difficoltà e l’eliminazione in Coppa Italia.

Numeri da attaccante e leadership silenziosa

La rete segnata contro la Lazio non è un caso isolato, ma la conferma di uno stato di forma straordinario. Nelle ultime sette partite di Serie A, McKennie è andato a segno quattro volte, numeri che lo avvicinano più a quelli di un centravanti che a quelli di un centrocampista. A questo bottino va aggiunto anche un assist, servito nella gara contro la Cremonese, che certifica l’impatto totale dell’americano sulla manovra offensiva bianconera. La sua forza è proprio questa: essere un jolly tattico capace di adattarsi a più ruoli in mezzo al campo, ma allo stesso tempo mantenere un feeling speciale con il gol. Inserimenti puntuali, tempi di gioco intelligenti e una capacità di farsi trovare nel posto giusto al momento giusto rendono McKennie una risorsa preziosissima per la Juventus, soprattutto in una stagione fatta di alti e bassi e di continue emergenze.

Rinnovo urgente: la Juve non può permettersi di aspettare

Alla luce di queste prestazioni, diventa sempre più centrale il tema legato al futuro di McKennie. Il centrocampista statunitense andrà infatti in scadenza di contratto al termine della stagione in corso e i dialoghi tra il suo entourage e la dirigenza bianconera sono già avviati. Il nodo resta economico: da una parte le richieste importanti del giocatore, forte di un rendimento in costante crescita, dall’altra la linea più prudente della Juventus, chiamata a gestire il monte ingaggi con attenzione. Damien Comolli e il suo staff, però, sanno di non poter tergiversare troppo. Il tempo stringe e il rischio è concreto: club come l’Inter starebbero già osservando con attenzione la situazione, pronti a tentare il colpaccio a parametro zero in estate.

Per la Juventus, perdere un giocatore così decisivo senza incassare nulla sarebbe un errore difficile da giustificare. McKennie, oggi più che mai, è uno dei pilastri su cui costruire il presente e il futuro bianconero.