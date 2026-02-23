"Che la dirigenza si svegli perché il tempo è finito. E anche la pazienza" questo è il succo dell'ultimo durissimo messaggio scritto su X da Edoardo Mecca in merito al momento estremamente complesso che sta vivendo la Juventus. Il noto speaker radiofonico ha proseguito il suo incipit, allargando il discorso al tecnico bianconero: "L’impressione era chiara da tempo e ieri Spalletti l’ha confermato: nella testa dei giocatori c’è la pressione dei risultati. È molto semplice, se non reggi la pressione non sei da Juve né da qualsiasi altra grande squadra.

Non c’è un giocatore a cui aggrapparsi nei momenti di difficoltà: se Bremer è assente e Yildiz spegne la luce o è sottotono, la squadra scompare.

Infine Mecca, analizzando quelli che sarebbero gli obiettivi stagionali del club piemontese, ha posto una domanda che vuole interrogare il lettore sul costante calo delle ambizioni in casa Juventus: "L’obiettivo è il quarto posto e in questo momento sembra un miraggio perché la Juve da quarto posto non è. Ma per quanto tempo il quarto posto dovrà continuare ad essere l’obiettivo principale della Juventus?".

I tifosi rispondono a Mecca

Le parole di Mecca hanno acceso il contraddittorio sul web: "Mi trovo completamente d'accordo con te. La squadra ha dei chiari limiti, ma la tua domanda è giusta.

Fino a quando dovremo ambire solo al 4 posto? È un quesito giusto verso una società e dirigenza che non può assolutamente pensare e permettersi di ambire a qualcosa di migliore" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "La dirigenza non si vuole svegliare. Dal dopo Agnelli il patto é far finta di competere, spendendo male, senza volerlo fare veramente, lasciando buchi in alcuni ruoli e spendendo su altri che non sono funzionali. Con VAR e la giustizia sportiva sempre contro, per non rischiare".

Juve, mercoledì ci si gioca un pezzo di stagione

Nel frattempo la Juventus si prepara a vivere una delle serate più importanti della propria stagione. Mercoledì sera infatti, arriverà allo Stadium il Galatasaray, club turco che si è imposto nell'andata dei sedicesimi di Champions League con un netto 5 a 2. Per ribaltare il risultato contro la formazione di Buruk servirà una prestazione maiuscola, pochi errori e tanto cinismo sotto porta.

Insomma, un'impresa, specie per la Juve vista nelle ultime settimane, ma che non può essere catalogata come una partita da giocare tanto per. Perché in ballo c'é un passaggio di turno che darebbe senso a un'annata altrimenti effimera.