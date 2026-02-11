Possibile rivoluzione a centrocampo in casa Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un grande centrocampista per la prossima stagione, così da aumentare il tasso tecnico della mediana a disposizione di Luciano Spalletti. Non c'è solo Sandro Tonali nei radar della Vecchia Signora che continua a sondare il terreno per Ederson che potrebbe lasciare l'Atalanta in estate.

Si valuta Ederson per la mediana, possibile sfida all'Atletico

Dopo un inizio di stagione non brillantissimo, il centrocampista brasiliano è ritornato sui suoi livelli dimostrando di essere uno dei migliori mediani del campionato italiano.

Forza fisica, velocità, tecnica, duttilità e soprattutto anche buona capacità realizzativa; tutte caratteristiche che ne fanno un giocatore completo e che Luciano Spalletti vorrebbe come rinforzo per la sua mediana. Stando ad alcuni rumors, la Juventus starebbe provando ad intavolare una trattativa con l'Atalanta per giugno, così da battere la concorrenza di altri top club europei interessati al classe 99 come l'Atletico Madrid che già a gennaio avevano provato ad ingaggiare il brasiliano ma senza successo.

I bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro per convincere la Dea; una cifra che la dirigenza potrebbe ricavare dalla cessione di Teun Koopmeiners, ormai fuori progetto e che potrebbe sbarcare in Arabia visto l'interesse di diversi club.

Al momento non si può parlare di una trattativa concreta, ma di un forte interesse da parte della Juventus che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.

Anche il Barcellona su Senesi

Oltre al centrocampo, la Juventus valuta innesti di spessore anche in difesa così da allargare il pacchetto di centrali a disposizione di Spalletti. Uno dei nomi sul taccuino della dirigenza bianconera resta quello di Marcos Senesi, che dovrebbe lasciare il Bournemouth a fine stagione visto il contratto in scadenza nel giugno 2026. Il difensore argentino rappresenterebbe così una grande opportunità a parametro zero ma non sarà un obiettivo facile da raggiungere. Infatti, stando alle ultime notizie il Barcellona sarebbe molto interessato al classe 97 e lo avrebbe opzionato come rinforzo ideale.

I blaugrana potrebbero esser così una rivale importante nella corsa all'argentino e proporre un eventuale ingaggio superiore a quello dei bianconeri.

Oltre Senesi, la Juventus continua a tenere sotto osservazione anche altri profili interessati come Tarik Muharemovic del Sassuolo che piace anche ad Inter e Milan, e Leandro Balerdi che dopo l'addio di De Zerbi, potrebbe lasciare il Marsiglia a fine stagione.