Il Milan, in piena corsa per i vertici della Serie A, torna a calcare il prato amico di San Siro per la sfida alla matricola emiliana Parma: appuntamento fissato per sabato 22 febbraio alle ore 18:00, nella cornice del Giuseppe Meazza. A condurre l’orchestra rossonera, nell’inedito scenario di Allegri squalificato, sarà Landucci. Gli ospiti, guidati da Cuesta, cercano di sorprendere una delle big del campionato. In palio ci sono punti preziosi: per la squadra di casa la pressione della lotta scudetto, per gli ospiti la volontà di rimanere agganciati a una classifica tranquilla.

Le probabili formazioni di Milan-Parma

Tra le fila dei rossoneri, il recupero infrasettimanale contro il Como potrebbe portare ad alcune rotazioni, ma Rabiot, ristabilito dalla squalifica, è pronto a riprendersi una maglia dal 1'. Allegri, comunque assente per squalifica, lascia il timone a Landucci. Ecco le possibili scelte:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao.

In panchina nomi di rilievo come Füllkrug e Pulisic, ma attenzione ai ballottaggi: Loftus-Cheek è in vantaggio su Füllkrug (70-30%), mentre Leao dovrebbe spuntarla sempre su Füllkrug (60-40%), più Bartesaghi resta leggermente favorito su Estupinan (55-45%).

Restano indisponibili Gimenez (rientro previsto alla 30a giornata) e Pavlovic (27a). Diffidati Fofana, Rabiot e Athekame.

Il Parma di Cuesta vuole sorprendere e potrebbe optare per una difesa a cinque con Valenti nuovamente titolare dopo la squalifica che terrà ancora fuori Circati. Strefezza è in leggero vantaggio su Ondrejka. Parma (5-3-2): Corvi; Britschgi, Delprato, Troilo, Valenti, Valeri; Bernabè, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Pellegrino.

In panchina, pronti a subentrare, Drobnic, F. Carboni e Oristanio tra gli altri. Squalificato Circati, Frigan e Ndiaye da valutare, Suzuki rientra alla 29a, Almqvist alla 30a. In diffida Delprato, Nicolussi Caviglia e Britschgi.

Quote della sfida: rossoneri strafavoriti dai bookmaker

I bookmaker non hanno dubbi, il favore del pronostico pende tutto dalla parte degli uomini di Allegri: Bwin quota la vittoria del Milan a 1.35, il pareggio a 5.00 e il colpaccio esterno del Parma a 8.75. William Hill si allinea segnando quota 1.33 per il successo rossonero, 5.00 ancora per la "X" e 9.00 per gli emiliani.

Trend confermato anche da Bet365: 1.33 per il Milan, 5.00 per il pari, 9.50 per il Parma. Differenze minime tra le diverse agenzie: la strada dei pronostici è ben tracciata.

I numeri chiave: Leao e Loftus-Cheek ispirano il Milan, Keita e Pellegrino per l'orgoglio ducale

Ruben Loftus-Cheek rappresenta il jolly fisico e tecnico in mediana per la squadra rossonera.

Con 22 presenze in stagione, di cui buona parte dalla panchina, il centrocampista inglese ha saputo risultare incisivo sia negli inserimenti (3 gol) che in appoggio alla manovra (1 assist, 355 passaggi). Le sue 18 conclusioni stagionali (6 nello specchio) testimoniano la volontà di rendersi pericoloso anche fuori area. Meno appariscente in fase difensiva (solo 11 tackle e 4 intercetti), Loftus-Cheek compensa grazie a 9 dribbling vincenti e la capacità di non subire eccessivi cartellini (un solo giallo).

Rafael Leao arriva da una stagione in cui sta confermando il suo peso specifico in zona gol: sono già otto le reti segnate in 18 presenze di Serie A, cui si aggiungono due assist e una media di oltre un tiro in porta a partita (18 su 24 conclusioni nello specchio).

Il portoghese è punto di riferimento costante per la manovra offensiva, bravo nell’uno contro uno (13 dribbling riusciti su 31 tentativi) e abile a procurarsi falli (24 subiti) nei momenti delicati delle gare. Leao ha inoltre già realizzato due rigori, ulteriore segnale della sua centralità nello scacchiere offensivo milanista.

Lamine Mandela Keita, per il Parma, è la diga di centrocampo: su 24 presenze, il belga si è distinto soprattutto per la quantità di palloni recuperati (56 tackle, 27 intercetti e 10 blocchi), ma anche per abilità tecniche – come dimostrano i 23 dribbling portati a buon fine e la percentuale di duelli vinti (137 su 214 totali). Non ha ancora trovato la via del gol, ma ha comunque creato occasioni (1 assist, 10 passaggi chiave) e contribuito sia all’impostazione (768 passaggi) che alla copertura, commettendo pochi falli (21) rispetto ai duelli che ingaggia.

Mateo Pellegrino è riferimento offensivo dei ducali: 7 reti su 41 conclusioni stagionali, gran parte delle quali centrate (18 nello specchio), unite a un assist e a una forte presenza fisica in area, visti i 378 duelli giocati (159 vinti). Pellegrino si distingue anche nella protezione palla (45 falli subiti) ma deve limare la sua irruenza dato l’alto numero di falli commessi (55) e i tre cartellini gialli già incassati.