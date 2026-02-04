Il Milan ha risposto con forza al tentativo di fuga dell’Inter, imponendosi per 3-0 sul campo del Bologna al Dall’Ara. La squadra rossonera ha dovuto fare a meno di Saelemaekers, Pulisic e Gimenez, mentre Leao, non al meglio, è rimasto in panchina.

Primo tempo deciso dai titolari

Nel primo tempo, Nkunku e Loftus‑Cheek, entrambi titolari, hanno colto l’occasione. Il francese ha recuperato palla a centrocampo e verticalizzato per Loftus‑Cheek, che ha bruciato Casale e battuto Ravaglia in uscita. Poco dopo, Loftus‑Cheek ha servito Nkunku in area, procurandosi un calcio di rigore.

Dal dischetto, Nkunku ha trasformato con freddezza, raddoppiando il vantaggio.

Rabiot chiude la partita all’inizio della ripresa

All’inizio del secondo tempo, una rimessa laterale errata ha favorito Rabiot, che si è trovato a tu per tu con Ravaglia e ha siglato il 3-0. La partita è stata così sostanzialmente chiusa nei primi minuti della ripresa.

Il successo consente al Milan di portarsi a meno cinque punti dall’Inter capolista. Il Bologna, invece, incassa la quinta sconfitta casalinga nelle ultime sei gare, allontanandosi ulteriormente dalla zona Europa.

Il Milan consolida la sua striscia positiva

Il Milan ha esteso la sua striscia di imbattibilità in Serie A a ventidue partite, mantenendo così la pressione sulla capolista Inter.

