L’infortunio rimediato da Giovanni Di Lorenzo nella gara con la Fiorentina ha scosso l’ambiente Napoli e rischia di avere ripercussioni immediate anche sulle strategie di mercato del club partenopeo. Il problema al ginocchio del capitano azzurro arriva infatti nel momento più delicato della sessione invernale, quando restano appena due giorni per intervenire e colmare eventuali lacune in rosa. Nonostante questo, il ds Manna starebbe reagendo con prontezza, valutando un nome già caldo in questi giorni, quello di Emil Holm.

Napoli su Holm: Manna valuta l’opzione Bologna

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe ampliato la lista dei possibili rinforzi inserendo il nome di Emil Holm, terzino destro del Bologna considerato in uscita. Lo svedese rappresenta un profilo affidabile, già rodato in Serie A e capace di garantire corsa, fisicità e attenzione difensiva, caratteristiche che lo renderebbero una soluzione immediata per tamponare l’assenza di Di Lorenzo. Tuttavia, la pista Holm è tutt’altro che semplice. Sul giocatore, infatti, si muove da giorni anche la Juventus, che avrebbe già avviato contatti avanzati con il club emiliano, provando a impostare un’operazione basata su uno scambio secco di esterni che coinvolgerebbe Joao Mario, terzino portoghese fuori dal progetto bianconero.

Un intreccio di mercato che rischia di trasformarsi in un vero e proprio domino negli ultimi scampoli della finestra invernale.

Juve-Bologna, operazioni legate: il nodo Joao Mario

A chiarire ulteriormente la complessità della situazione ci ha pensato il giornalista Michele De Blasis, che su X ha commentato in maniera esplicita lo stato della trattativa tra Juventus e Bologna. “Bologna non è proprio contento dell’attesa per Joao Mario, che deve ancora decidere se andare in Emilia. Holm ha già tutto fatto con la Juventus, ma, se il portoghese non dovesse accettare i rossoblù, lo svedese non vestirà bianconero. Operazioni legate”, ha scritto De Blasis. Un passaggio che sottolinea come il destino di Holm sia strettamente connesso alla scelta di Joao Mario, creando una situazione di stallo che il Napoli osserva con grande attenzione.