Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sabato 15 febbraio alle 20:45, va in scena uno degli incroci più carichi di aspettative della Serie A 2025/26. I partenopei ospitano una Roma che cerca conferme nella giornata numero venticinque del campionato. Il perché? Perché la squadra di Conte vuole consolidare la sua corsa alle zone alte, mentre Gasperini — alla guida dei giallorossi — sogna il colpaccio esterno in un Maradona che negli ultimi anni si è spesso trasformato in un fortino.

Probabili formazioni: Politano torna dal 1', Soulé insidia la fascia romanista

Antonio Conte recupera Politano, pronto a partire titolare sulla corsia offensiva dopo il rientro positivo nell’amichevole con l’Ischia. Restano da valutare però le condizioni di McTominay, uscito acciaccato nel match contro il Genoa. Il tecnico azzurro non potrà contare su Juan Jesus, squalificato, né su De Bruyne e Di Lorenzo, ancora ai box. La probabile formazione vede Milinkovic-Savic tra i pali e un 3-4-2-1 che affida la regia a Lobotka e tanta spinta a Spinazzola largo a sinistra. Davanti, Elmas e Vergara agiranno alle spalle di Rasmus Højlund, nuova freccia dell’attacco napoletano.

Gasperini risponde con un modulo speculare ma con Soulé e Dybala a rifornire Donyell Malen, mentre Pisilli e Cristante presidiano la mediana.

Tra i pali si affida ancora al giovane Svilar, protetto da una difesa a tre con Mancini, Ndicka e Ghilardi. In panchina torna Vaz, fuori invece sia Dovbyk che Ferguson.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay (o Giovane), Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

Quote: partenopei leggermente avanti nei pronostici

I bookmaker concordano: il Napoli parte avanti, ma la differenza non è abissale.

William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 2.25, il pareggio a 2.90 e un successo esterno della Roma a 3.30. Quote simili anche su Bet365, che propone il segno "1" (Napoli vincente) a 2.30, la "X" a 3.00 e il blitz giallorosso addirittura a 3.50. Segnale chiaro: la bilancia pende verso gli uomini di Conte, ma con la Roma di Gasperini l’imprevedibilità resta dietro l’angolo.

Focus sui protagonisti: Højlund ansioso di sbloccarsi, Soulé e Malen armi nuove della Roma

Tra i volti più attesi c’è Rasmus Højlund.

Il centravanti danese, classe 2003, ha collezionato 8 gol e 2 assist in 20 presenze stagionali con il Napoli: numeri che raccontano un attaccante sempre nel vivo del gioco, anche se la media-gol suggerisce qualche margine di miglioramento rispetto alle aspettative estive. Højlund tira spesso (30 tentativi, 18 nello specchio), si batte nei duelli aerei (70 vinti su 205 ingaggiati), ma la nota da limare resta una certa fatica a incidere con continuità sul risultato, come suggerisce anche la sua media voto 6.53.

Uno degli equilibristi di Conte in mezzo al campo resta Scott McTominay. Lo scozzese, anche quest’anno leader di quantità e inserimenti, ha fin qui raccolto 6 reti e 3 assist in 23 apparizioni, impreziosite da 856 passaggi complessivi e 16 chiavi offensive distribuite ai compagni.

McTominay è bravissimo a rompere il gioco avversario (24 tackle e 17 intercetti), ma il dato che spicca rimane la capacità di incidere anche in zona gol (già 50 tiri, 25 nello specchio).

Nella Roma, fari puntati su Matías Soulé, autentica rivelazione sotto la gestione Gasperini. L’argentino — classe 2003 — ha già toccato quota 6 gol e 4 assist in 24 presenze, con una constanza di rendimento invidiabile (media voto 7.16). Spiccano anche le sue doti da saltatore: 26 dribbling riusciti su 73 tentativi, impreziositi da 31 falli subiti, sintomo di una propensione a rompere le difese con la giocata personale. Decisamente più letale in campo aperto che in fase di rifinitura, Soulé è il principale grimaldello per scardinare il muro azzurro insieme a Dybala.

Primi passi anche per Donyell Malen, nuovo innesto nell’attacco giallorosso: in appena 4 apparizioni ha già lasciato il segno con 3 reti, garantendo dinamismo e imprevedibilità in avanti. Malen sinora ha provato 13 conclusioni (8 nello specchio) e vanta una media-voto di 7.18, la più alta del reparto offensivo romanista in questo inizio d’avventura italiana.