Nella serata di ieri la Juventus si è imposta in maniera decisa sul campo del Parma, con un netto 1 a 4 firmato da Bremer, David e McKennie. Proprio l'americano però è stato protagonista di un episodio controverso, che non è sfuggito alla critica. Il centrocampista statunitense, nello specifico, è stato autore di intervento pericoloso nei confronti del difensore rivale Troilo, prendendo un giallo che per molti sarebbe dovuto essere un rosso. Fra questi c'é Sebino Nela, ex calciatore che ha parlato di quanto accaduto al Tardini senza mezzi termini.

Sebino Nela: 'Se il fallo di McKennie lo avesse fatto uno del Parma sarebbe stato rosso sicuro'

Sebino Nela, intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo, ha quindi detto la sua sull'episodio in questione: "La Juventus l'ho vista fino a metà del primo tempo, poi ho smesso di guardarla perché mi sono trovato in disaccordo con alcune scelte arbitrali. A cosa mi riferisco? Beh, al pestone di Weston McKennie. Se lo avesse fatto qualsiasi calciatore del Parma sarebbe stato rosso sicuro. Inoltre manca anche un secondo giallo a Francisco Conceicao, già ammonito, per una trattenuta evidente fatta a un avversario. A quel punto ho capito l'antifona e mi sono detto "Sai che c'é, questa partita finirà 4 o 5 a 0 per i bianconeri fammi cambiare e mi sono messo a vedere un film".

Nela, parlando poi della Roma, ha poi detto: "Ora Gasperini, con l'arrivo di Venturino e Zaragoza, ha tutti i calciatori per fare i cambi e proporre il suo calcio offensivo. Come potrà andare lo spagnolo nel campionato italiano? Beh, di spazi in Serie A per fare i dribbling te ne lasciano pochi, quindi spero che lui sarà bravo a saltare l'uomo da fermo. Parliamo comunque di un calciatore veloce e quando punta deve fare male agli avversari. Staremo a vedere comunque come si adatterà in Italia".

Juventus, quante polemiche nelle ultime settimane

Alle polemiche per il mancato rosso a McKennie si aggiungono quelle di appena 7 giorni fa, quando la Juventus si è imposta per 3 a 0 sul Napoli: In quel caso a far discutere fu un mancato calcio di rigore non assegnato ai partenopei, quando il risultato era ancora fermo sull'1 a 0 in favore dei padroni di casa.